₹31 लाख की चोरी का पर्दाफाश... 300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले, मां-बेटा गिरफ्तार, रतलाम से बरामद हुए पूरे जेवरात

MP News: आरोपी हाशिम अली बालकनी की दीवार चढ़कर घर के अंदर घुसा और अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया. आरोपी चोरी का माल रतलाम में अपनी मां के पास रखवाता था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी हाशिम अली.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 31 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी के मामले का 10 दिनों के भीतर पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद मुख्य आरोपी और चोरी का माल छिपाने में उसकी मदद करने वाली मां को भी गिरफ्तार किया है.

लसूड़िया थाना इलाके का यह मामला है. घटना 16 नवंबर की शाम की है, जब आरोपी बालकनी से दीवार चढ़कर घर के अंदर घुसा और अलमारी में रखे सोने–चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया. घटना गंभीर होने पर  पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया 

टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे रतलाम से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान हाशिम अली के रूप में हुई है, जिसके पास से करीब 31 लाख रुपएमूल्य के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. 

जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी का माल रतलाम में अपनी मां के पास रखवाता था. आरोपी की मां भी चोरी की रकम को खपाने और पैसा बनाने की कोशिश में शामिल थी. इसी कारण पुलिस ने आरोपी की मां को भी सह-आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया और उसके पास से भी चोरी का पूरा माल जब्त किया. 

Advertisement

पुलिस के अनुसार, हाशिम अली के खिलाफ पहले भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी का मकसद चोरी कर पैसा इकट्ठा करना और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई वारदातें करना था.

टीम ने आरोपियों को पकड़ने और माल बरामद करने में सघन प्रयास किए और मात्र दस दिनों में इस बड़ी चोरी का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया.

लसूड़िया पुलिस टीम की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

