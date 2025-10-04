ब्लेड से काट लिया अपना प्राइवेट पार्ट, युवक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई झूठी कहानी, बोला- बदमाशों ने हमला किया है

MP News: नरसिंहपुर जिले में एक युवक पर हुए कथित हमले के मामले में पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. युवक ने नकाबपोश बदमाशों के हमले की झूठी कहानी गढ़ी थी, जबकि असलियत यह है कि उसने मानसिक तनाव और अवसाद में आकर खुद को घायल किया था.

दरअसल, गांगई निवासी युवक के भाई ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात 10 बजे एनटीपीसी रोड पर कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने बसंत पर हमला किया है.

गाडरवारा अस्पताल पहुंचने पर घायल युवक ने बताया था कि मोटरसाइकिल और कार सवार 4-5 लोगों ने उसे रोका, मुंह पर कपड़ा बांधा, घसीटा और जान से मारने की नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट और जांघ पर चाकू से हमला किया. इसी बयान के आधार पर अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.

हालांकि, पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो सच्चाई सामने आई. पुलिस ने बताया कि युवक लंबे समय से शारीरिक कमजोरी और बीमारी से जूझ रहा था और इसी वजह से वह मानसिक तनाव और अवसाद (Depression) में था.

घटना वाले दिन वह खुद ब्लेड लेकर एनटीपीसी रोड पहुंचा और अपने प्राइवेट पार्ट एवं जांघ पर वार कर खुद को घायल कर लिया. इसके बाद उसने अपने भाई को फोन किया और झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

पुलिस जांच में साफ हुआ कि कथित हत्या का प्रयास सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी. असलियत यह कि युवक मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी से परेशान होकर खुद को घायल कर बैठा.

