scorecardresearch
 

Feedback

MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 50 IPS अफसरों के तबादले; 5 जिलों के DM और 16 जिलों के SP भी बदले

MP News: राज्य सरकार ने एक दिन में 50 आईपीएस और 14 आईएएस अफसरों के तबादले का डाले. इनमें 5 जिलों के कलेक्टर और दो कमिश्नर शामिल हैं. जबकि आईपीएस अफसरों की लिस्ट में 14 जिलों के एसपी बदल दिए गए.

Advertisement
X
MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी.(CM Mohan Yadav File Photo)
MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी.(CM Mohan Yadav File Photo)

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 50 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सोमवार देर रात जारी आदेशों के अनुसार, 5 जिलों के कलेक्टर और 16 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) भी स्थानांतरित किए गए हैं. 

जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पंडरीनाथ खाड़े को इंदौर का संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन का संभागीय आयुक्त बनाया गया है और उन्हें सिंहस्थ (कुंभ) मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. सिंहस्थ मेला 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा.

सुदाम  खाड़े की जगह जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है, जबकि इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा को इंदौर का नया कलेक्टर बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

कंप्यूटर बाबा ने बढ़ाई MP में सियासी सरगर्मी.(File Photo)
MP: कंप्यूटर बाबा का ऐलान, 7 अक्टूबर से CM हाउस तक निकालेंगे विरोध मार्च 
वायरल वीडियो में डैम की दीवार से पानी रिसता दिखा.(Photo:Screengrab)
MP: बरगी डैम में 'रिसाव' बताकर किया वीडियो वायरल, मचा हड़कंप 
पुलिसकर्मी बार डांसरों के साथ नाचते हुए.(Photo:Screengrab)
MP: बार गर्ल्स संग फ्लोर पर लेटकर किया फिल्मी डांस, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड 
पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. (Photo: Screengrab)
MP: भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर फेंके गए पत्थर, नाराज लोगों ने थाना घेरा 
Stone-pelting on Ganpati procession in Bhopal, commotion outside the police station.
भोपाल में गणपति जुलूस पर पथराव, गुस्साए लोगों ने घेरा थाना 

आगर मालवा के जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को इसी पद पर जबलपुर स्थानांतरित किया गया है.

इंदौर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के सचिव के पद पर भेजा गया है. अब अभिषेक सिंह गृह सचिव के पद पर तैनात हैं.

कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव का इंदौर नगर निगम आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है और उन्हें इंदौर मेट्रो रेल के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

Advertisement

मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव आशीष तिवारी को कटनी कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है.

जबलपुर नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्यरत प्रीति यादव को राघवेंद्र सिंह के स्थान पर आगर मालवा कलेक्टर बनाया गया है.

प्रीति यादव की जगह इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के सीईओ राम प्रकाश अहिरवार को जबलपुर नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है. नगरीय प्रशासन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त परीक्षित संजयराव झाड़े को अहिरवार के स्थान पर आईडीए सीईओ के पद पर स्थानांतरित किया गया है. 

जिला पंचायत उज्जैन की सीईओ जयति सिंह को गुंचा सनोबर के स्थान पर बड़वानी जिले का कलेक्टर बनाया गया है, वहीं, गुंचा को भोपाल स्थित राज्य मंत्रालय में उप सचिव के पद पर भेजा गया है.  

आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में राजेश सिंह चंदेल को DIG भोपाल (ग्रामीण), मनोज कुमार सिंह को DIG लोकायुक्त, हेमंत चौहान को DIG रीवा, शैलेंद्र सिंह चौहान को एसपी रीवा, विवेक सिंह को कमिश्नर पुलिस जोन-2, भोपाल और कुमार प्रतीक को डीसीपी (जोन 2), इंदौर बनाया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement