MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS और 50 IPS अफसरों के तबादले; 5 जिलों के DM और 16 जिलों के SP भी बदले

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 50 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का तबादला कर दिया है. सोमवार देर रात जारी आदेशों के अनुसार, 5 जिलों के कलेक्टर और 16 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) भी स्थानांतरित किए गए हैं.

जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पंडरीनाथ खाड़े को इंदौर का संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन का संभागीय आयुक्त बनाया गया है और उन्हें सिंहस्थ (कुंभ) मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. सिंहस्थ मेला 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा.

सुदाम खाड़े की जगह जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है, जबकि इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा को इंदौर का नया कलेक्टर बनाया गया है.

आगर मालवा के जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को इसी पद पर जबलपुर स्थानांतरित किया गया है.

इंदौर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के सचिव के पद पर भेजा गया है. अब अभिषेक सिंह गृह सचिव के पद पर तैनात हैं.

कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव का इंदौर नगर निगम आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है और उन्हें इंदौर मेट्रो रेल के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव आशीष तिवारी को कटनी कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है.

जबलपुर नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्यरत प्रीति यादव को राघवेंद्र सिंह के स्थान पर आगर मालवा कलेक्टर बनाया गया है.

प्रीति यादव की जगह इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के सीईओ राम प्रकाश अहिरवार को जबलपुर नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है. नगरीय प्रशासन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त परीक्षित संजयराव झाड़े को अहिरवार के स्थान पर आईडीए सीईओ के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

जिला पंचायत उज्जैन की सीईओ जयति सिंह को गुंचा सनोबर के स्थान पर बड़वानी जिले का कलेक्टर बनाया गया है, वहीं, गुंचा को भोपाल स्थित राज्य मंत्रालय में उप सचिव के पद पर भेजा गया है.

आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में राजेश सिंह चंदेल को DIG भोपाल (ग्रामीण), मनोज कुमार सिंह को DIG लोकायुक्त, हेमंत चौहान को DIG रीवा, शैलेंद्र सिंह चौहान को एसपी रीवा, विवेक सिंह को कमिश्नर पुलिस जोन-2, भोपाल और कुमार प्रतीक को डीसीपी (जोन 2), इंदौर बनाया गया है.

---- समाप्त ----