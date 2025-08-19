scorecardresearch
 

MP: साड़ी में देखकर की गंदी टिप्पणी, शिकायत के बाद 12वीं के छात्र ने महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 12वीं के छात्र ने अपनी पूर्व महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. शिक्षिका करीब 20% झुलसीं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने आरोपी छात्र सूर्यांश को गिरफ्तार कर लिया है. मामला हाल ही में साड़ी पहनने पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. शिक्षिका की शिकायत से नाराज होकर छात्र ने बदला लेने की नीयत से वारदात अंजाम दी.

महिला टीचर की फाइल फोटो.(Photo: Ravish Pal Singh/Anuj Mamar/ITG)
महिला टीचर की फाइल फोटो.(Photo: Ravish Pal Singh/Anuj Mamar/ITG)

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सोमवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र में कक्षा 12वीं के छात्र ने अपनी ही पूर्व महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस घटना में शिक्षिका झुलस गईं और उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र की पहचान 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है. सूर्यांश अपनी पूर्व शिक्षिका के घर पहुंचा और अचानक उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. इसके बाद घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: MP: नरसिंहपुर में युवकों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, 4 आरोपी गिरफ्तार, दो अब भी फरार

डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता लगभग 20 प्रतिशत झुलसी हैं, हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि छात्र और शिक्षिका एक-दूसरे को पिछले दो साल से जानते थे. हाल ही में 15 अगस्त को दोनों के बीच विवाद हुआ था.

दरअसल, सूर्यांश ने शिक्षिका को साड़ी में देखकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने की थी. इसी बात से नाराज होकर छात्र ने बदला लेने के इरादे से यह खौफनाक वारदात अंजाम दी. पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

