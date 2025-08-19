MP: साड़ी में देखकर की गंदी टिप्पणी, शिकायत के बाद 12वीं के छात्र ने महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सोमवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र में कक्षा 12वीं के छात्र ने अपनी ही पूर्व महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस घटना में शिक्षिका झुलस गईं और उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र की पहचान 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है. सूर्यांश अपनी पूर्व शिक्षिका के घर पहुंचा और अचानक उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. इसके बाद घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता लगभग 20 प्रतिशत झुलसी हैं, हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि छात्र और शिक्षिका एक-दूसरे को पिछले दो साल से जानते थे. हाल ही में 15 अगस्त को दोनों के बीच विवाद हुआ था.

दरअसल, सूर्यांश ने शिक्षिका को साड़ी में देखकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने की थी. इसी बात से नाराज होकर छात्र ने बदला लेने के इरादे से यह खौफनाक वारदात अंजाम दी. पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

