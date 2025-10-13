scorecardresearch
 

लाड़ली बहनों के लिए दिवाली की सौगात... सरकार ने बढ़ा दी योजना की राशि, भाईदूज पर जरूर चेक करें खाते

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'लाड़ली बहना योजना' की लाभार्थी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. उन्होंने योजना की मासिक राशि ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 करने की घोषणा की.

श्योपुर के महिला सम्मेलन में CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश सरकार ने 'लाड़ली बहना योजना' की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है. अब तक पात्र महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया है. हालांकि, रविवार को महिला लाभार्थियों के खातों में सिर्फ 1250 रुपए ही ट्रांसफर किए गए, बाकी 250 भाईदूज यानी 23 अक्टूबर को भेजे जाएंगे.  

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर में महिला सम्मेलन के दौरान 'लाड़ली बहना योजना' के तहत 1.26 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए.

श्योपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए CM कहा कि भाईदूज और दिवाली का त्योहार महिलाओं के लिए और भी खुशखबरी लेकर आएगा. अब से लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 29वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में एक क्लिक पर 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए.

'लाड़ली बहना योजना' की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 10 जून 2023 को हुई थी. शुरुआती 4 महीने तक महिलाओं को 100 रुपए हर महीने दिए गए, इसके बाद बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए. 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहनों के कल्याण और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि भाईदूज और दीपावली का अवसर बहनों के लिए योजना की राशि में वृद्धि की सौगत के रूप में आएगा. आगे से बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी.

