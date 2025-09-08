scorecardresearch
 

Feedback

खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार KIA Seltos कार, एयरबैग खुलने से भी नहीं बची ड्राइवर की जान

Bhopal के वीआईपी रोड पर तेज रफ्तार KIA Seltos सेल्टोस कार खड़े ट्रक से जा भिड़ी. इस हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे में कार के एयरबैग खुलने के बावजूद ड्राइवर की जान नहीं बच सकी.

Advertisement
X
एयरबैग खुलने से भी नहीं बची जान कार सवार की जान.(Photo:Screengrab)
एयरबैग खुलने से भी नहीं बची जान कार सवार की जान.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. रविवार रात वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार KIA सेल्टोस कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हैरानी की बात यह है कि हादसे में कार के एयरबैग खुलने के बावजूद चालक की जान नहीं बच सकी.

चश्मदीदों ने बताया कि भीषण टक्कर के बाद कार में सवार युवक देर तक अंदर फंसा रहा. राहगीरों की ओर से सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस पहुंची.

एंबुलेंस को भी बुलाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

Care parked on road
बीच सड़क कार लगाकर मस्ती से सो गया ड्राइवर, घंटे भर जाम रहा पूरा हाइवे 
Kia EV6
663KM रेंज... 18 मिनट में चार्ज! 8 एयरबैग के साथ लॉन्च हुई धांसू इलेक्ट्रिक SUV 
Tata Safari and Harrier Stealth Edition Launched
7 एयरबैग, ADAS की सेफ्टी! नई Safari और Harrier लॉन्च, जानें कीमत 
Toyota Land Cruiser 300
10 एयरबैग की सेफ्टी... कमाल के फीचर्स! TOYOTA ने लॉन्च की ये धांसू SUV 
अनिरुद्धाचार्य और प्रज्ञा सिंह की वृंदावन में मुलाकात.(Photo:ITG)
अनिरुद्धाचार्य से मिलीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लिव-इन रिलेशन पर फिर जताई आपत्ति 

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement