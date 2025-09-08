खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार KIA Seltos कार, एयरबैग खुलने से भी नहीं बची ड्राइवर की जान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. रविवार रात वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार KIA सेल्टोस कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हैरानी की बात यह है कि हादसे में कार के एयरबैग खुलने के बावजूद चालक की जान नहीं बच सकी.

चश्मदीदों ने बताया कि भीषण टक्कर के बाद कार में सवार युवक देर तक अंदर फंसा रहा. राहगीरों की ओर से सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस पहुंची.

एंबुलेंस को भी बुलाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था. देखें Video:-

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है.

---- समाप्त ----