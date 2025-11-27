scorecardresearch
 

₹5 लाख दो, 12 करोड बना देंगे! लाल कपड़े में लपेटकर मटके में डालवाए रुपए और बिजनेसमैन भेजा शमशान, घर लौटा तो उड़ गए होश

Magic Money Fraud: गोविंद महाराज उर्फ शेख रहमान ने विक्की से कहा कि मटके में शमशान से शक्तियां आएंगी और 3 लाख रुपए 12 करोड़ बन जाएंगे. इसके बाद उन्होंने विक्की से कहा कि तब तक आप शमशान जाकर मंत्रों का जाप कर आओ.

धन वर्षा के लालच में कारोबारी से 3 लाख की ठगी.(Photo: Representational)
धन वर्षा के लालच में कारोबारी से 3 लाख की ठगी.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के खरगोन में 'धन वर्षा' के लालच में एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया है. एक फील्ड मैनेजर और उसके साथियों को जादू टोना कर 5 लाख रुपए को 12 करोड़ बनाने का झांसा देकरठगों ने 3 लाख रुपए हड़प लिए। इस वारदात में चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी एक मुस्लिम बाबा था, जिसने ठगी करने के लिए सनातन का चोला ओढ़ रखा था।

कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है. कुम्हारखेड़ा निवासी फील्ड मैनेजर विक्की चौहान ने अपने परिचित कॉलोनाइजर हरीश जैन और प्रॉपर्टी ब्रोकर राजू अवस्थी के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके मुताबिक, ''मैं उमारखेड़ी रोड पर पुलिया के आगे खड़ा था. तभी मेरे पास एक सफेद रंग की फोर्ड कार आई और इसमें से दो पुरुष और एक महिला सवार थे. उन्होंने मुझसे कहा हम तीनों जादू टोने से पैसों की बारिश करते हैं. अगर आप 5 लाख दोगे तो 12 करोड रुपए बना देंगे. 

विक्की ने कहा, ''मेरे पास अभी  ₹3 लाख हैं. तो तीनों ने मुझसे कहा कि हम जादू टोने से तुम्हारे ₹3 लाख को 12 करोड़ बना देंगे. बस तुम्हें पूजा का कुछ सामान लाना है और क्रिया करने के लिए किसी कमरे का इंतजाम करना होगा. मैं तीनों (रितिक कंगाली, गोविंद महाराज और नेहा शर्मा ) को अपने साथ अपने घर ले गया.  

फरियादी विक्की तीनों को अपने साथ अपने घर ग्राम कुम्हारखेड़ा ले गया और स्टोर रूम में मटका ,अगरबत्ती , लाल कपड़ा , मिठाई, फूल, इत्यादि सामान लाकर दिया. विक्की ने उन्हें ₹3 लाख नकद दिए, जिसे गोविंद महाराज और नेहा शर्मा ने लाल कपड़े में रखवाकर एक मटके में बंद कर दिया. 

इनमें से एक गोविंद महाराज उर्फ शेख रहमान ने विक्की से कहा कि थोड़ी देर में इसमें शमशान से शक्तियां आएंगी और 3 लाख रुपए 12 करोड़ बन जाएंगे. इसके बाद उन्होंने विक्की को शमशान जाकर मंत्रों का जाप करने को कहा. 

शमशान से लौटे तो मटका खाली मिला
विक्की चौहान के शमशान जाते ही तीनों आरोपी फोर्ड कार (MP09CG3321) से फरार हो गए.  वापस आकर विक्की ने स्टोर रूम खोलकर देखा तो मटके के अंदर लाल कपड़े में रखे ₹3 लाख नकद भी गायब थे, जिससे विक्की के होश उड़ गए. 

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल और आसपास के संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की कार को चिह्नित किया. पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान गोविंद महाराज उर्फ शेख रहमान (मदीना नगर, इंदौर), रितिक कंगाली (सतवास, देवास) और नेहा शर्मा (सुदामा नगर, इंदौर)के रूप में हुई है. पुलिस ने ठगी के ₹3 लाख रुपए और घटना में इस्तेमाल  करीब 4 लाख रुपए की फोर्ड कार जब्त कर ली है. 

