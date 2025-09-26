पहली पत्नी को तलाक, दूसरी को पानी में डुबोकर मारा, तीसरी को जलाया... अपनी हरकतों से कुख्यात है 'हैवान', घरवाले भी बनाकर रखते हैं दूरी

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है. बड़ा कब्रिस्तान में महिलाओं की ताजा कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान जावर के मुंदवाड़ा गांव निवासी अय्यूब के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक इतिहास सुनकर हर कोई हैरान है.

दरअसल, घटना का खुलासा तब हुआ जब 21 सितंबर को कुछ परिजन दफनाई गई महिलाओं की कब्र पर धार्मिक रस्में अदा करने पहुंचे. उन्होंने देखा कि कब्रों की फर्शी हटा दी गई थी और वे खुली पड़ी थीं. आसपास तलाशने पर एक और ताज़ी कब्र के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ पाई गई. इस घिनौनी हरकत से परिजनों और कब्रिस्तान कमेटी में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर काजी, कब्रिस्तान इंतज़ाम कमेटी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे. सवाल उठा कि क्या कोई महिला कब्र में भी महफूज़ नहीं है?

CCTV से खुला खौफनाक राज

पुलिस ने तुरंत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. कब्रिस्तान के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट पाया गया. जांच में कद काठी से पता चला कि यह व्यक्ति अय्यूब खान हो सकता है, जो कि निगरानीशुदा बदमाश है. पुलिस ने देर रात उसे हरसूद के पास से पकड़ा.

पूछताछ में अय्यूब ने कबूल किया कि यह तीसरी घटना है. उसने 19 मई को भी खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तान में इसी तरह की वहशियाना वारदात की थी.

तांत्रिक क्रिया के नाम पर शैतानी कृत्य

अय्यूब ने पूछताछ में खुलासा किया कि जेल में उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई थी, जिसने उसे 'पॉवर बढ़ाने' के लिए तांत्रिक क्रियाएं करने को उकसाया था. इसी अंधविश्वास के चलते उसने लगातार तीन बार लाशों से छेड़छाड़ की.

दो पत्नियों का हत्यारा है 'हैवान' अय्यूब

अय्यूब का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद भयानक है. उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. अय्यूब अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है. उसने अपनी दूसरी पत्नी को कुएं में डुबोकर मार डाला था और अपनी तीसरी पत्नी को जलाकर मार दिया था.

दूसरी पत्नी को मारने के मामले में कोई सबूत नहीं मिला तो उसे करीब 1 साल तक चले ट्रायल के बाद रिहा कर दिया गया था. जबकि तीसरी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटकर वह 15 मई को ही केंद्रीय जेल इंदौर से रिहा हुआ था.

हैरानी की बात यह है कि जेल से रिहा होने के मात्र चार दिन बाद 19 मई को ही उसने कब्रों से छेड़छाड़ की पहली वारदात को अंजाम दिया. अय्यूब की इन हरकतों के कारण परिवार ही नहीं, बल्कि गांववाले भी उससे दूरी बनाकर रखते हैं.

पुलिस अब उस पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई करने जा रही है, ताकि उसे कड़ी सज़ा दिलाई जा सके.

उधर, अय्यूब की गिरफ्तारी से कब्रिस्तान कमेटी ने राहत की सांस ली है, लेकिन यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक विकृति पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

