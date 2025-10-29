scorecardresearch
 

कटनी में BJP नेता का मर्डर! बिहार चुनाव छोड़ प्राइवेट जेट से लौटे विधायक संजय पाठक, कहा- 'इस्लामिक स्टेट' नहीं बनने देंगे

Katni Bjp Leader Murder: हत्या में अकरम खान और प्रिंस जोसफ नाम के दो युवकों का नाम सामने आया है. विधायक संजय पाठक के अनुसार, आरोपी अकरम खान और उसके साथी स्कूल-कॉलेज जाने वाली युवतियों से छेड़खानी करते थे, जिसका नीलू रजक विरोध करते थे.

मृतक नेता की परिजन को ढांढस बंधाते MLA संजय पाठक.(Photo:ITG)
MP के कटनी जिले के कैमोर में बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े नेता नीलेश 'नीलू' रजक की हत्या के बाद समूचे विजयराघवगढ़ नगर में भारी तनाव फैल गया है. हत्या का कारण हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है, जिसे क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक ने 'लव जिहाद' की तर्ज पर हुई घटना बताया है.

नीलू रजक की हत्या के बाद कैमोर और विजयराघवगढ़ नगर में तनाव की स्थिति है और आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कटनी-विजयराघवगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था. घटना की सूचना मिलते ही बिहार चुनाव प्रचार में लगे क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक तुरंत विशेष विमान से वापस लौटे और विजयराघवगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे.

BJP विधायक संजय पाठक ने कलेक्टर और एसपी से मांग की कि अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध गतिविधियों पर अंकुश और संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई  होने तक मृतक का पोस्टमार्टम और दाह संस्कार नहीं किया जाएगा. संजय पाठक ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ कड़ा बयान देते हुए कहा, "हम इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं देंगे." देखें विधायक का बयान:- 

एक महीने पहले DAV स्कूल में छेड़छाड़ के विरोध पर विवाद हुआ था. परिवार का आरोप है कि तब कैमोर पुलिस ने उल्टा नीलेश पर मामला दर्ज किया और आरोपी अकरम खान ने TI के सामने नीलेश को गोली मारने की धमकी दी थी.

पुलिस पर कार्रवाई और आरोपियों का एनकाउंटर

आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर भी तत्काल कार्रवाई का दबाव आया. पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से कैमोर टीआई अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को लाइन हाजिर कर दिया. 

एडिशनल एसपी संतोष डहरिया ने बताया कि हत्या के दोनों आरोपियों को अलसुबह कजरवारा से पकड़ा गया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 गोलियां चलीं और दोनों आरोपी घायल हो गए हैं. उन्हें तत्काल इलाज के लिए जबलपुर रवाना किया गया है.

