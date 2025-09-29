scorecardresearch
 

ननद के साथ मिली पत्नी की रोमांटिक चैट, पति के पैरों तले खिसक गई जमीन; 7 साल का रिश्ता तोड़ा, 5 साल के बेटे को भी छोड़ा

MP के जबलपुर में एक ननद अपनी ही भाभी की खूबसूरती पर फिदा हो गई और दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ गया. हालात ये हुए कि ननद और भाभी अपने घर-परिवार को छोड़कर रफूचक्कर हो गईं. शादीशुदा महिला अपने 5 साल के बेटे को भी छोड़ गई.

पति से 7 साल का रिश्ता तोड़ भागी महिला.(Photo:AI)
मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी खूबसूरत भाभी को भगा ले जाने वाली ननद की कहानी सुर्खियों में है. हैरानी की बात यह है कि अपनी ममेरी बहन पर युवक को कभी शक तक नहीं हुआ. इस घटना के कुछ दिन बाद जब पति ने घर पर रखा पत्नी का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें ननद के साथ पत्नी की रोमांटिक चैटिंग मिली, जिसे देखकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई.

यह मामला अमरपाटन इलाके का है. आशुतोष नाम के युवक ने करीब 7 साल पहले संध्या से लव मैरिज की थी. उनकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य थी और उनका 5 साल का एक बेटा भी है. इसी बीच आशुतोष बच्चे की पढ़ाई के लिए यह परिवार जबलपुर शिफ्ट हो गया था.

जबलपुर में आशुतोष की ममेरी बहन यानी पत्नी की ननद मानसी का घर पर आना-जाना लगा रहता था. ननद-भाभी में खूब बातचीत होती थी, और वे अक्सर साथ में बाज़ार भी जाती थीं. क्योंकि यह एक पारिवारिक रिश्ता था, आशुतोष को कभी शक तक नहीं हुआ कि ननद-भाभी का रिश्ता महज़ पारिवारिक नहीं है.

मोबाइल फोन ने खोला खौफनाक राज
सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक 12 अगस्त को आशुतोष की पत्नी संध्या लापता हो गईं. अगले दिन वह जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिलीं और कुछ समय पति और बेटे के साथ रहीं. लेकिन 22 अगस्त को वह अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बाहर गईं और अब तक वापस नहीं लौटी हैं.

लापता पत्नी के लिए परेशान पति को जब कोई उम्मीद नहीं बची, तो उसने घर पर रखे पत्नी के पुराने फोन को खंगाला. फोन में ननद मानसी के साथ पत्नी की रोमांटिक चैटिंग मिली, जिसे देखकर आशुतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे तब समझ आया कि उसकी पत्नी और बहन के बीच एक प्रेम संबंध था, और वे दोनों भाग गई हैं.

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पीड़ित पति की ओर से जबलपुर ग्रामीण के घमापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. चूंकि पत्नी मोबाइल साथ नहीं ले गई है, लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही है. हालांकि, पुलिस को कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर लापता पत्नी की तलाश की जा रही है.

