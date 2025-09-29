ननद के साथ मिली पत्नी की रोमांटिक चैट, पति के पैरों तले खिसक गई जमीन; 7 साल का रिश्ता तोड़ा, 5 साल के बेटे को भी छोड़ा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी खूबसूरत भाभी को भगा ले जाने वाली ननद की कहानी सुर्खियों में है. हैरानी की बात यह है कि अपनी ममेरी बहन पर युवक को कभी शक तक नहीं हुआ. इस घटना के कुछ दिन बाद जब पति ने घर पर रखा पत्नी का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें ननद के साथ पत्नी की रोमांटिक चैटिंग मिली, जिसे देखकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई.

यह मामला अमरपाटन इलाके का है. आशुतोष नाम के युवक ने करीब 7 साल पहले संध्या से लव मैरिज की थी. उनकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य थी और उनका 5 साल का एक बेटा भी है. इसी बीच आशुतोष बच्चे की पढ़ाई के लिए यह परिवार जबलपुर शिफ्ट हो गया था.

जबलपुर में आशुतोष की ममेरी बहन यानी पत्नी की ननद मानसी का घर पर आना-जाना लगा रहता था. ननद-भाभी में खूब बातचीत होती थी, और वे अक्सर साथ में बाज़ार भी जाती थीं. क्योंकि यह एक पारिवारिक रिश्ता था, आशुतोष को कभी शक तक नहीं हुआ कि ननद-भाभी का रिश्ता महज़ पारिवारिक नहीं है.

मोबाइल फोन ने खोला खौफनाक राज

सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक 12 अगस्त को आशुतोष की पत्नी संध्या लापता हो गईं. अगले दिन वह जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिलीं और कुछ समय पति और बेटे के साथ रहीं. लेकिन 22 अगस्त को वह अपना मोबाइल घर पर छोड़कर बाहर गईं और अब तक वापस नहीं लौटी हैं.

लापता पत्नी के लिए परेशान पति को जब कोई उम्मीद नहीं बची, तो उसने घर पर रखे पत्नी के पुराने फोन को खंगाला. फोन में ननद मानसी के साथ पत्नी की रोमांटिक चैटिंग मिली, जिसे देखकर आशुतोष के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे तब समझ आया कि उसकी पत्नी और बहन के बीच एक प्रेम संबंध था, और वे दोनों भाग गई हैं.

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पीड़ित पति की ओर से जबलपुर ग्रामीण के घमापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. चूंकि पत्नी मोबाइल साथ नहीं ले गई है, लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही है. हालांकि, पुलिस को कुछ तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर लापता पत्नी की तलाश की जा रही है.

