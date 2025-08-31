scorecardresearch
 

MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर बना 'रीलबाजों' का अड्डा! तीन दिन में कटे 190 चालान, वसूला 83 हजार रुपए का जुर्माना

जबलपुर में हाल ही में मध्यप्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, जिस पर रील बनाने और स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है. उद्घाटन के बाद से यह फ्लाईओवर युवाओं का रोमांचक ठिकाना बन गया था, जिससे ट्रैफिक बाधित होने लगा.

23 अगस्त को उद्घाटन के बाद से लगातार रील बन रहे हैं- (Photo: ITG)
कुछ दिन पहले जबलपुर में मध्यप्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था. उद्घाटन के बाद से ही फ्लाईओवर पर बड़ी संख्या में रील बनाने के लिए लोग पहुंच रहे थे, जिससे यातायात पर असर पड़ रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई थी. लेकिन अब ऐसे रीलबाज़ों और पुल पर स्टंट करने वालों के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 190 लोगों का चालान काटा है.

उद्घाटन के बाद से ही रोमांच और मनोरंजन का केंद्र बन गया है
दरअसल, 23 अगस्त को एमपी के इस सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, लेकिन उसके बाद से ही यह फ्लाईओवर लोगों के लिए अब रोमांच और मनोरंजन का केंद्र बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर कई ऐसी रील्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवा फ्लाईओवर पर स्टंट, डांस और फोटोशूट करते नजर आ रहे हैं. 

190 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए
रीलबाजों की इन हरकतों से फ्लाईओवर के उपर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने लगी और ब्रिज पर भीड़ के चलते कानून-व्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी. जबलपुर एसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देश पर मदनमहल थाना पुलिस ने फ्लाईओवर पर गश्त बढ़ाई और बीते तीन दिनों में पुल पर नियम तोड़ने वाले 190 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए, जिससे करीब 83 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया.

पुलिस का कहना है कि फ्लाईओवर का इस्तेमाल सिर्फ यातायात के लिए किया जाए. रील बनाने, डांस, स्टंट, फोटोशूट करने वालों पर पुलिस की लगातार नजर रहेगी और ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

