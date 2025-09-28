scorecardresearch
 

इंदौर में नाम बदलकर गरबा पंडाल में घुसा युवक छुपकर देख रहा था डांस, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में गरबा पंडाल में संदिग्ध युवक राजा अमित को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया. युवक ने अपना नाम 'राहुल' बताया था. पुलिस ने आईपीसी की धारा 319 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी बिहार का निवासी है और इंदौर में किराए पर रहकर काम करता है. पुलिस पूछताछ कर उद्देश्य पता लगाने में जुटी है.

लोगों ने कहा कि युवक की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. (File Photo: ITG)
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में गरबा पंडाल में संदिग्ध तरीके से प्रवेश करने वाले युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. जानकारी के अनुसार, युवक पंडाल में घुसा हुआ था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं.

जब कार्यकर्ताओं ने युवक से पहचान के बारे में पूछा, तो उसने खुद को 'राहुल' बताया. लेकिन पहचान पत्र की जांच में उसका असली नाम राजा अमित निकला. युवक का नाम छुपाकर पंडाल में प्रवेश करने का मामला गंभीर माना गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची खजराना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. जांच में सामने आया कि राजा अमित मूलतः बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर किसी कंपनी में काम करता है.

धारा 319 के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 319 के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने गलत नाम क्यों बताया और उसका उद्देश्य क्या था.

घटना के बाद स्थानीय लोग और भक्त आक्रोशित हैं. पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्य सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले बजरंग दल कार्यकर्ता?
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरबा हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें बिना सही पहचान के प्रवेश करना संदिग्ध माना जाता है. जिला प्रमुख ने बताया, आयोजकों को पहले ही आईडी जांच करने की सलाह दी गई थी. ऐसी सतर्कता लव जिहाद जैसी संभावित साजिशों को रोकने में मदद करती है. कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि शहर के सभी गरबा पंडालों में कड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

शिकायत के अनुसार, शनिवार रात गरबा कार्यक्रम जोरों पर था. एक युवती अपने मित्र के साथ डांस कर रही थी. तभी नजर पड़ी कि एक युवक बार-बार युवती को देख रहा है. जब शक हुआ तो उसके साथी ने पूछताछ की. युवक ने अपना गलत नाम बताया. जब पहचान पत्र मांगा गया तो आना-कानी करने लगा.

