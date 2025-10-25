scorecardresearch
 

'ऐसी घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं...', ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

घटना उस समय हुई जब इंग्लैंड को मैच हराने के अगले दिन दोनों खिलाड़ी होटल से कैफे की ओर जा रही थीं. आरोपी अकील खान, जो मोटरसाइकिल पर था, खिलाड़ियों का पीछा करते हुए एक खिलाड़ी को अनुचित तरीके से छू गया और मौके से भाग गया.

बीजेपी का कहना है कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी अकील खान को गिरफ्तार कर लिया. (Photo- ITG)
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ इंडोर में कथित छेड़छाड़ की घटना ने मध्य प्रदेश सरकार पर राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है. विपक्षी नेता राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित न करने का आरोप लगा रहे हैं.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी अकील खान को गिरफ्तार कर लिया.

खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (स्टॉकिंग) के तहत FIR दर्ज की.

पुलिस ने बताया कि आरोपी को एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा नोट किए गए मोटरसाइकिल नंबर की मदद से ट्रेस किया गया. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज थे.

मामले पर बढ़ा राजनीतिक विवाद

घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी. शिव सेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, "बेइज्जती की बात है. हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं दे पा रहे. यह शर्मनाक कृत्य है."

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितू पतवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया और कहा कि कानून-व्यवस्था सीधे उनके अधीन है. उन्होंने ट्वीट किया, "इंदौर वही शहर है, जिसकी कानून-व्यवस्था सीधे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इंदौर प्रभारी मंत्री मोहन यादव के नियंत्रण में है. ऐसी घटिया हरकत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता!"

बीजेपी की प्रतिक्रिया

बीजेपी ने राजनीतिक दबाव कम करने की कोशिश की. मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "हमने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. ऐसा उदाहरण कायम किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके."

बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए कानून लाए जाएंगे. उन्होंने कहा, "बीजेपी विदेशी नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित है, और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं."

---- समाप्त ----
