इंदौर: दहेज न मिलने पर दिया तीन तलाक, पति ने करवाया जबरन हलाला, फिर भी नहीं रखा साथ

इंदौर के खजराना इलाके में 29 वर्षीय महिला ने पति और सास पर तीन तलाक देने और जबरन हलाला करवाने का आरोप लगाया है. महिला ने कहा कि दहेज न मिलने पर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया और दो बच्चों को साथ रख लिया गया. बाद में पति ने हलाला की शर्त रखी, लेकिन हलाला के बाद भी साथ नहीं रखा.

दहेज न मिलने पर पति ने दिया तीन तलाक (AI-generated image)
दहेज न मिलने पर पति ने दिया तीन तलाक (AI-generated image)

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और फिर जबरन हलाला करवाया. इसके बाद भी आरोपी पति ने महिला को अपने साथ रखने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पति और सास को हिरासत में ले लिया गया.

खजराना थाना क्षेत्र की रहने वाली 29 वर्षीय फरहाना खान की शादी साल 2010 में वसीम पठान से हुई थी. फरहाना ने बताया कि शादी के बाद से ही पति वसीम और सास गुड्डो बी दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे. उनका कहना था कि परिवार चलाने के लिए मायके से पैसे लाकर दो. तीन बच्चे होने के बाद दबाव और बढ़ गया.

दहेज की मांग पूरी ना होने पर तीन तलाक 

फरहाना के अनुसार अक्टूबर 2024 में वसीम ने मारपीट कर उसे तीन बार तलाक कहा और घर से निकाल दिया. उसने दो बच्चों को अपने पास रख लिया और एक बच्चा फरहाना के साथ रह गया. महिला ने परिवार के माध्यम से सुलह की कोशिश की, तब वसीम ने कहा कि मुस्लिम धर्म के अनुसार हलाला करना होगा.

पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया 

दिसंबर 2024 में वसीम ने रिश्तेदार सईद के साथ फरहाना का हलाला करवाया. इसके लिए 500 रुपये के स्टाम्प पर कागज तैयार किए गए. हलाला पूरा होने के बाद भी वसीम ने साथ रखने से साफ इंकार कर दिया. मजबूर होकर महिला ने सोमवार को खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी के अनुसार मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

