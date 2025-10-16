scorecardresearch
 

इंदौर में कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने एक साथ गटक लिया फिनाइल... कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से आ गए थे तंग, 4 आरोपियों पर FIR

Indore News: इंदौर में किन्नर समुदाय के 24 लोगों ने फिनाइल पी लिया जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. बसंत कुमार निंगवाल ने बताया कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है.

दूसरे गुट से विवाद के बीच 22 किन्नरों ने पी लिया जहर.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 24 किन्नरों के फिनाइल पीने की घटना के पीछे की गंभीर और चौंकाने वाली वजह सामने आई है. यह घटना पायल गुरु और सपना हाजी गुटों के बीच चल रहे लंबे विवाद का परिणाम है, जिसमें एक किन्नर से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला भी जुड़ गया.

नंदलालपुरा और एमआर-10 इलाके के किन्नर गुटों (पायल गुरु और सपना हाजी) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार, इसी विवाद का फायदा उठाते हुए कथित पत्रकार पंकज और उसका साथी अक्षय एक गुट के पास पहुंचे. उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर नाम खराब करने की धमकी दी और रुपये की डिमांड करने लगे.

पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी पंकज जबरन एक किन्नर को बिल्डिंग में ले गया और उसके साथ रेप (गलत काम) किया. आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर झूठा केस दर्ज कराने की भी धमकी दी. इस प्रताड़ना से तंग आकर एक गुट के दो दर्जन (24) किन्नरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश में फिनाइल पी लिया. 

साथी किन्नरों के लौटने पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और सभी को ऑटो, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों से एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत अब स्थिर है. तबीयत बिगड़ने की खबर पर साथी किन्नर जवाहर मार्ग पर सड़क पर लेट गए और जाम लगाकर सपना हाजी के खिलाफ नारेबाजी की. 

पंढरीनाथ थाना पुलिस को मामले की शिकायत मिलने के बाद किन्नर सपना हाजी, राजा हाशमी, कथित पत्रकार पंकज जय और अक्षय पर देर रात संयोगितागंज थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
