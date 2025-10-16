इंदौर में कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने एक साथ गटक लिया फिनाइल... कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से आ गए थे तंग, 4 आरोपियों पर FIR

मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 24 किन्नरों के फिनाइल पीने की घटना के पीछे की गंभीर और चौंकाने वाली वजह सामने आई है. यह घटना पायल गुरु और सपना हाजी गुटों के बीच चल रहे लंबे विवाद का परिणाम है, जिसमें एक किन्नर से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला भी जुड़ गया.

नंदलालपुरा और एमआर-10 इलाके के किन्नर गुटों (पायल गुरु और सपना हाजी) के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार, इसी विवाद का फायदा उठाते हुए कथित पत्रकार पंकज और उसका साथी अक्षय एक गुट के पास पहुंचे. उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर नाम खराब करने की धमकी दी और रुपये की डिमांड करने लगे.

पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी पंकज जबरन एक किन्नर को बिल्डिंग में ले गया और उसके साथ रेप (गलत काम) किया. आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर झूठा केस दर्ज कराने की भी धमकी दी. इस प्रताड़ना से तंग आकर एक गुट के दो दर्जन (24) किन्नरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश में फिनाइल पी लिया.

साथी किन्नरों के लौटने पर हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और सभी को ऑटो, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों से एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत अब स्थिर है. तबीयत बिगड़ने की खबर पर साथी किन्नर जवाहर मार्ग पर सड़क पर लेट गए और जाम लगाकर सपना हाजी के खिलाफ नारेबाजी की.

पंढरीनाथ थाना पुलिस को मामले की शिकायत मिलने के बाद किन्नर सपना हाजी, राजा हाशमी, कथित पत्रकार पंकज जय और अक्षय पर देर रात संयोगितागंज थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

