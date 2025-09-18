BJP विधायक के परिवार की बस से 4 की मौत, कांग्रेस ने लगाए इंदौर पुलिस पर दबाव के आरोप

MP News: इंदौर जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की तेज रफ्तार बस और बाइक की टक्कर में एक दंपति और उनके 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई. विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बुधवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने बीजेपी के दबाव में बस ड्राइवर के खिलाफ कमजोर मामला बनाया, क्योंकि बस सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक के परिवार की संचालित कंपनी की थी. BJP ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा निष्पक्षता से काम करती है और कांग्रेस इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है.

सांवेर थाना प्रभारी जीएस महोबिया ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार देर रात इंदौर-उज्जैन मार्ग पर हुई जब एक प्राइवेट कंपनी की बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे महेंद्र सोलंकी (35), उनकी पत्नी जयश्री सोलंकी (33) और उनके बेटों जिगर (5) और तेजस (14) की मौत हो गई.

दुर्घटना के बाद अज्ञात बस चालक मौके से फरार हो गया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), 125(A) (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि बस स्थानीय भाजपा विधायक राकेश 'गोलू' शुक्ला के परिवार संचालित एक प्राइवेट ट्रैवल फर्म की है.

बस के पीछे लिखा था 'गोलू'

चश्मदीदों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, बाणेश्वरी ट्रैवल्स नाम से संचालित बस के पिछले हिस्से पर 'गोलू' लिखा था और टक्कर इतनी भीषण थी कि उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

बस ड्राइवर के खिलाफ कमजोर केस: कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में बस ड्राइवर के खिलाफ कमजोर कानूनी प्रावधान लागू किए. उन्होंने कहा कि ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए."

कांग्रेस ने आरोप लगाया, "इस ट्रैवल कंपनी की तेज रफ्तार बसों के कारण इंदौर-उज्जैन मार्ग पर पहले भी गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं."

BJP की सफाई

इस आरोप को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा, "राज्य सरकार हमेशा निष्पक्षता से काम करती है. कांग्रेस इस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना का राजनीतिकरण करने का कुत्सित प्रयास कर रही है."

