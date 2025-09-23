scorecardresearch
 

इंदौर मकान हादसा: रानीपुरा में मलबा हटाने का काम जारी, आसपास की जर्जर इमारतों की भी हो रही जांच

इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात एक पांच मंजिला मकान अचानक गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मलबे में दबे छह लोगों को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमों ने बचाया. हादसे का मुख्य कारण लगातार बारिश के कारण इमारत में आई दरारें बताई गई हैं.

घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और सभी की स्थिति स्थिर है. (Photo: AI-generated)
इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात करीब पौने दस बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जब जवाहर मार्ग पार्किंग के पास स्थित पांच मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया. घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

मलबे में दबे सभी लोग सुरक्षित

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मकान में छह लोगों के दबे होने की आशंका थी. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय अधिकांश लोग बाहर थे, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. फिर भी कुछ लोग मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने तत्परता से बाहर निकाला. 

घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायल फिलहाल सुरक्षित हैं. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण इमारत में दरारें आ गई थीं, जो इस हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही हैं. 

पहले से खराब हालत में थी बिल्डिंग

हादसे की सूचना मिलते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी शुरू की. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग पहले से ही खराब हालत में थी और बीते कुछ दिनों से उसमें दरारें नजर आ रही थीं, लेकिन किसी को इस स्तर की दुर्घटना की उम्मीद नहीं थी.

फिलहाल मलबा हटाने और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. प्रशासन ने आसपास के अन्य जर्जर भवनों की जांच भी शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

