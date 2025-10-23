बिजनेसमैन की दर्दनाक मौत... अखंड दीये से घर में लगी थी आग, बेटियों को बाहर निकाल गए, खुद नहीं बच पाए

इंदौर में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने से प्रमुख ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक और स्थानीय कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई.

लसूड़िया थाना इलाके में पहली दो मंजिलों पर चार पहिया वाहन निर्माता का शोरूम था, जबकि तीसरी मंजिल पर प्रवेश अग्रवाल (50) का पेंटहाउस था, जहां वह परिवार के साथ रहते थे.

पुलिस इंस्पेक्टर नीतू सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अग्रवाल के घर के मंदिर में जल रहे अखंड दीप के कारण आग लगी. धीरे-धीरे पूरा घर धुएं से भर गया और घरवालों का दम घुटने लगा. आग लगने के समय अग्रवाल, उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियां घर में सो रही थीं.

अग्निशमन विभाग के एएसआई सुशील कुमार दुबे ने बताया कि घर में भारी धुएं के कारण प्रवेश अग्रवाल का दम घुट गया.

दुबे ने बताया, "हमें पता चला है कि बेहोश होने से पहले उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी." अग्रवाल के पेंटहाउस से धुएं के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी.

अग्रवाल को दम घुटी हुई अवस्था में बेहोश पाया गया और बाद में उनकी मौत हो गई, जिसका कारण प्रथम दृष्ट्या दम घुटना माना जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नजदीकी थे प्रवेश अग्रवाल.(File Photo:ITG)

अग्रवाल की बड़ी नाबालिग बेटी को धुएं की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी हालत पर नज़र रख रहे हैं. परिवार के अन्य दो सदस्य सुरक्षित हैं.

प्रवेश अग्रवाल के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

