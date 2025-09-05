मेयर के बेटे ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में गिनाईं BJP सरकार की नाकामियां, मंच पर बैठे थे CM और मंत्री; Video

MP News: इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र का भाषण वायरल हो गया है. संघमित्र ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की. खास बात यह रही इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर केसवानी, स्थानीय बीजेपी विधायक और मेयर पुष्यमित्र मौजूद थे. बीजेपी नेता असहज दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए भाषण सुनते रहे. उधर, साहसिक भाषण पर ऑडिटोरियम में मौजूद श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाईं.

दरअसल, मेयर के बेटे ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में स्व. निर्भय सिंह पटेल स्मृति वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. इसमें वह विजेता बने. इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता संघमित्र को मंच पर भाषण देने को कहा गया. मंच पर माइक थामते ही संघमित्र ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, ''ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाते. वादा था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन सरकार के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है. जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए खर्च हुए, घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन हकीकत में नहीं आई.

सरकार दावा करती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे रुकेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20 हजार लोग रेल हादसों में मारे गए. जब रेल पटरी से उतरती है, तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद सूनी होती है, बच्चे का भविष्य अंधेरे में डूबता है और बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद छिन जाती है.'' देखें Video:-

स्कूली छात्र संघमित्र ने आगे कहा, ''स्टेशन रिडेवलपमेंट की बात होती है. सरकार ने कहा था कि 400 स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनेंगे, लेकिन सिर्फ 20 बने. वहां भी शिकायतें हैं कि चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ वही है. सीएजी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि स्टेशन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 लाख करोड़ रुपये में से 80% परियोजनाएं अधूरी हैं. सुरक्षा के लिए 78% बजट डायवर्ट कर दिया गया. इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग एक ही कंपनी को दे दी गई. सरकार कहती है 'सबका साथ, सबका विकास,' लेकिन रेलवे में हो रहा है दलाल का साथ, निजीकरण का विकास और जनता का विनाश.''

दिग्विजय ने शेयर किया VIDEO

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने संघमित्र का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''संघमित्र भार्गव प्रभावशाली वक्ता हैं. बधाई.''

