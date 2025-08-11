scorecardresearch
 

MP: इंदौर में सड़क पर गुटखा थूकने का विरोध करना पड़ा महंगा, ढाबा मालिक की चाकू मारकर हत्या

इंदौर शहर में सड़क पर गुटखा थूकने को लेकर हुए विवाद में एक ढाबा मालिक की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

(Photo: Representational )
MP News: इंदौर शहर में सड़क पर गुटखा थूकने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आगे की जांच जारी है. 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार देर रात विजय नगर इलाके में यह घटना हुई. दरअसल, एक आरोपी बाइक पर जा रहा था और उसने सड़क पर गुटखा थूक दिया.

उसी समय लेखराज अपने दो दोस्तों के साथ ढाबा बंद कर वहां से गुजर रहा था. लेखराज ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई.

अमरेंद्र  सिंह के अनुसार, बहस के दौरान आरोपियों ने लेखराज पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. हमलावर मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों राज अहिरवार (19), पवन रजक (20) और जगदीश सिसोदिया (33) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और चाकू बरामद कर लिया गया है और जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
