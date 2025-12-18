MP: पति को छोड़ लिव इन पार्टनर के साथ रहने लगी महिला, प्रेमी ने भी दिया धोखा, फिर ये हुआ

इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से लिव-इन रिलेशन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां रहने वाली एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव-इन में रहना शुरू किया और इस दौरान उसका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया.

और पढ़ें

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी. इसके बाद उसने एक अन्य युवक से शादी की थी. इसी दौरान महिला का संपर्क क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से हुआ. आरोप है कि इस युवक ने महिला को शादी का भरोसा दिया और उसके साथ लिव-इन में रहने के लिए सीहोर ले गया. महिला अपने घर से करीब दो लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर साथ लेकर गई थी.

महिला का कहना है कि युवक उन्हीं पैसों और जेवरात से मौज-मस्ती करता रहा. वह महिला को मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में घुमाता रहा. पहले दोनों सीहोर में रहे और बाद में पीथमपुर चले गए. इस दौरान पूरे खर्च की जिम्मेदारी महिला के पैसों से ही चलती रही.

लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज

पीड़िता के अनुसार जब उसके पैसे और जेवर खत्म हो गए और युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने विरोध किया. इसके बाद युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक उसे सिगरेट से जलाता था, जिसके निशान आज भी उसके शरीर पर मौजूद हैं.

Advertisement

पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला

लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर महिला युवक को छोड़कर वापस अपने पति के पास आ गई और चंदन नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस सभी तथ्यों की पुष्टि कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.



---- समाप्त ----