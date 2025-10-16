scorecardresearch
 

Feedback

किन्नरों के दो गुटों में विवाद, 150 करोड़ की संपत्ति... इंदौर फिनाइल कांड में खुलासा

इंदौर में किन्नरों के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है. एक पक्ष के 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला. विवाद की जड़ में 150 करोड़ की संपत्ति और वसूली का मामला बताया जा रहा है. पुलिस इसकी जांच में जुटी है.

Advertisement
X
किन्नरों के विवाद में 150 करोड़ की संपत्ति और वसूली (Photo: Screengrab)
किन्नरों के विवाद में 150 करोड़ की संपत्ति और वसूली (Photo: Screengrab)

इंदौर में किन्नरों के दो गुटों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है. बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश के बाद माहौल गर्मा गया. इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा, जिसमें सांसद, विधायक और नगर अध्यक्ष शामिल थे.

भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि असली और नकली किन्नरों के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए सभी किन्नरों की मेडिकल जांच और पंजीकरण की व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वसूली के नाम पर जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है.

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मिला किन्नरों का एक पक्ष

सम्बंधित ख़बरें

indore kinnar
इंदौर: 24 किन्नरों ने पी लिया फिनाइल 
किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या 
दूसरे गुट से विवाद के बीच 22 किन्नरों ने पी लिया जहर.(Photo:Screengrab)
इंदौर: कमरा बंद कर 24 किन्नरों ने गटका फिनाइल, कुकर्म से आ गए थे तंग 
शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की प्रॉपर्टी जब्त. (File Photo ITG)
कौन है गैंगस्टर पूजा किन्नर, जिसने बना ली 2.74 करोड़ की संपत्ति 
Kinnar Guru Madhu Sharma Shot Dead
किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या, एरिया में तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात 

अधिवक्ता सचिन सोनकर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नर, हिंदू किन्नरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर एचआईवी का इंजेक्शन लगाने की धमकी दे रहे हैं. वहीं दूसरे पक्ष की किन्नर सोनम भास्कर ने बताया कि यह विवाद ट्रेन में नेग वसूली के हिस्से को लेकर शुरू हुआ था.

24 किन्नरों ने फिनाइल पकर की थी खुदकुशी की कोशिश

हिस्सा न मिलने पर धमकी दी गई और मारपीट भी की गई. उन्होंने कहा कि आत्महत्या की कोशिश सिर्फ माहौल बनाने के लिए की गई थी, इसकी जांच जरूरी है. पुलिस का कहना है कि जांच सभी पहलुओं पर की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस विवाद की जड़ करीब 150 करोड़ रुपये की संपत्ति है. नंदलालपुरा के दोनों डेरों में रहने वाले किन्नरों के पास आलीशान मकान, गाड़ियां और कीमती ज्वेलरी हैं. अब यह विवाद धार्मिक और आर्थिक दोनों रूपों में बढ़ता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement