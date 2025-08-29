MP: इंदौर में 'इस्लाम जिंदाबाद' के बैनर पर हंगामा, VHP नेता की शिकायत पर एसीपी ने तुरंत हटवाया

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जिंसी मैदान में 'इस्लाम जिंदा बाद' का बैनर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया. विश्व हिन्दू परिषद (VHP) के समरसता संयोजक तन्नू शर्मा ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी.

तन्नू शर्मा ने बताया कि स्थानीय हिंदू समाज के लोगों ने दोपहर में इस मामले की सूचना दी कि जिंसी हाट मैदान में 'इस्लाम जिंदा बाद' का बैनर लगाया गया है. तन्नू ने मल्हारगंज एसीपी विवेक सिंह चौहान को घटना से अवगत कराया और विवादित बैनर हटाने और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा.

विहिप नेता ने एसीपी से आग्रह किया कि ऐसे बैनर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और समुदायों के बीच शांति भंग करने वालों पर नजर रखी जाए.

तन्नू शर्मा ने कहा कि ऐसे कट्टरपंथी विचारों वाले लोगों की जांच कर उन्हें सलाखों के पीछे डालना जरूरी है ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके.

मल्हारगंज एसीपी विवेक सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवादित बैनर को तुरंत हटा दिया. उन्होंने पुलिस टीम को निर्देश दिए कि जो भी दोषी इस मामले में शामिल होगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतने वाला है.

