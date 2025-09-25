लव जिहाद का कातिल आशियाना... चर्चा में इंदौर का दुर्गा पंडाल, श्रद्धा वॉल्कर समेत कई केस के पोस्टर

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में इस बार गरबा पंडाल चर्चा में है. यहां दुर्गा पूजा के दौरान लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पंडाल तैयार किया गया है. इस पंडाल के आयोजक आनंद कंधारी ने बताया कि इसका उद्देश्य हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खतरों के बारे में जागरूक करना है.

पंडाल में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की प्रतीकात्मक झांकी लगाई गई है, जिसमें फ्रिज और सूटकेस का इस्तेमाल कर घटना को दिखाया गया है. कंधारी ने बताया कि श्रद्धा को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं. उन्होंने कहा कि लड़कियों को फंसाने के बाद उनका शोषण किया जाता है और कई बार हत्या कर दी जाती है.

लड़कियों को लव जिहाद के खतरों के बारे में जागरूक करना

कंधारी ने इंदौर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोहसिन खान नाम का व्यक्ति शूटिंग एकेडमी चलाता था, जिसने कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने पार्षद अनवर कादरी और एक छंगूर बाबा पर मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया.

पंडाल में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की प्रतीकात्मक झांकी लगाई गई

पंडाल में आने वाली लड़कियां इस प्रदर्शनी को देखकर अपनी सहेलियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं. आयोजकों का कहना है कि यह अभियान दुर्गा पूजा के बाद भी जारी रहेगा और शहर में होने वाले बड़े आयोजनों में छोटे डोम लगाकर प्रदर्शनी दिखाई जाएगी.

