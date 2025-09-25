scorecardresearch
 

Feedback

लव जिहाद का कातिल आशियाना... चर्चा में इंदौर का दुर्गा पंडाल, श्रद्धा वॉल्कर समेत कई केस के पोस्टर

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में गरबा पंडाल में लव जिहाद पर आधारित अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई. आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य हिंदू लड़कियों को जागरूक करना है. श्रद्धा वालकर केस की प्रतीकात्मक झांकी और इंदौर में हुई घटनाओं का जिक्र कर लड़कियों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया.

Advertisement
X
गरबा पांडाल बना लव जिहाद का कातिल आशियाना (Photo: Screengrab)
गरबा पांडाल बना लव जिहाद का कातिल आशियाना (Photo: Screengrab)

इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में इस बार गरबा पंडाल चर्चा में है. यहां दुर्गा पूजा के दौरान लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पंडाल तैयार किया गया है. इस पंडाल के आयोजक आनंद कंधारी ने बताया कि इसका उद्देश्य हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खतरों के बारे में जागरूक करना है.

पंडाल में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की प्रतीकात्मक झांकी लगाई गई है, जिसमें फ्रिज और सूटकेस का इस्तेमाल कर घटना को दिखाया गया है. कंधारी ने बताया कि श्रद्धा को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं. उन्होंने कहा कि लड़कियों को फंसाने के बाद उनका शोषण किया जाता है और कई बार हत्या कर दी जाती है.

लड़कियों को लव जिहाद के खतरों के बारे में जागरूक करना

सम्बंधित ख़बरें

Commotion over love jihad in Indore, Bajrang Dal surrounds the police station.
इंदौर में लव जिहाद पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया बवाल, देखें 
Todays Report: Conditions for Entry into Garba, Politics over Meat Ban
गरबा में गैर-हिंदुओं पर शर्तें, लव जिहाद और मीट बैन पर बवाल, देखें 
Bhopal Love Jihad: Bulldozers Operate on the Illegal Homes of the Accused
भोपाल में बुलडोजर एक्शन, लव जिहाद के आरोपियों के घर जमींदोज  
Bulldozers at the homes of those accused of love jihad, families raise questions.
भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, देखें 
विहिप की सख्त गाइडलाइन जारी. (फाइल फोटो:ITG)
तिलक, गोमूत्र और वराह पूजन के बाद ही गरबा में प्रवेश... 'लव जिहाद' रोकने के लिए VHP की सख्त चेतावनी 

कंधारी ने इंदौर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोहसिन खान नाम का व्यक्ति शूटिंग एकेडमी चलाता था, जिसने कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने पार्षद अनवर कादरी और एक छंगूर बाबा पर मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया.

Advertisement

पंडाल में श्रद्धा वालकर हत्याकांड की प्रतीकात्मक झांकी लगाई गई

पंडाल में आने वाली लड़कियां इस प्रदर्शनी को देखकर अपनी सहेलियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं. आयोजकों का कहना है कि यह अभियान दुर्गा पूजा के बाद भी जारी रहेगा और शहर में होने वाले बड़े आयोजनों में छोटे डोम लगाकर प्रदर्शनी दिखाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement