रिश्ता तोड़ा तो लिव-इन पार्टनर बना 'जल्लाद'! Ex गर्लफ्रेंड को एक्टिवा से मारी टक्कर, सड़क पर चीखती रही घायल, कैमरे से खुला राज

MP News: इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी एक्टिवा से एक महिला को जानबूझकर टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से 8 से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हीरा नगर थाना पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय तक उसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह चुका था. बाद में महिला ने उस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद महिला उससे अलग हो गई और बाहर काम करने लगी. हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद वह घर लौटी थी.

इस दौरान आरोपी ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला के इनकार करने पर गुस्से में आकर उसने एक्टिवा से टक्कर मार दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----