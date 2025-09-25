scorecardresearch
 

Feedback

रिश्ता तोड़ा तो लिव-इन पार्टनर बना 'जल्लाद'! Ex गर्लफ्रेंड को एक्टिवा से मारी टक्कर, सड़क पर चीखती रही घायल, कैमरे से खुला राज

MP News: इंदौर पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़िता का अतीत में आपसी रिश्ता रहा है. दोनों लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में महिला ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

Advertisement
X
टक्कर के बाद सड़क पर चीखती रही घायल महिला.(Photo:Screengrab)
टक्कर के बाद सड़क पर चीखती रही घायल महिला.(Photo:Screengrab)

MP News: इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी एक्टिवा से एक महिला को जानबूझकर टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से 8 से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

हीरा नगर थाना पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय तक उसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रह चुका था. बाद में महिला ने उस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद महिला उससे अलग हो गई और बाहर काम करने लगी. हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद वह घर लौटी थी. 

इस दौरान आरोपी ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला के इनकार करने पर गुस्से में आकर उसने एक्टिवा से टक्कर मार दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

एनकाउंटर के बाद रोता नजर आया आरोपी. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड ने बात बंद की तो एक्स बॉयफ्रेंड ने कराया एसिड अटैक 
होटल में मिलीं प्रेमी-प्रेमिका की लाशें. (Photo: ITG)
होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर प्रेमी ने किया सुसाइड 
kanpur murder case
गर्लफ्रेंड की हत्या, लाश के साथ सेल्फी और सूटकेस में भरकर फेंका... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार 
मां- मां करती मासूम को जमीन पर पटका... शख्स ने गर्लफ्रेंड की बेटी को उतारा मौत के घाट 
Killer poster of love jihad made in Garba pandal
गरबा पंडाल बना जागरूकता अभियान का मंच, Love Jihad पर खास प्रदर्शनी, कहीं सूटकेस में लाश, तो कहीं फ्रिज में 

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement