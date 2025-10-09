scorecardresearch
 

इंदौर: बर्थडे पार्टी के बाद खूनी वारदात, 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात CCTV में कैद

इंदौर के पॉश इलाके विजयनगर में बर्थडे पार्टी के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. 25 वर्षीय पार्थ दीवान की 3-4 हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.

चाकू मारकर युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
चाकू मारकर युवक की हत्या (Photo: Screengrab)

इंदौर के पॉश इलाके विजयनगर में बुधवार रात बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. घटना में 25 वर्षीय पार्थ दीवान की सरेराह चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

जानकारी के अनुसार, पार्थ अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ था. पार्टी खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकला, तभी पहले से घात लगाए बैठे 3 से 4 हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना तेज था कि पार्थ मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.

चाकुओं से वारकर युवक की हत्या

पूरी घटना रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर लगातार वार कर रहे हैं और आसपास लोग दहशत में भागते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. विजयनगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली है.

पुलिस ने मालमा दर्ज कर जांच शुरू की

थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की आशंका है. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इस वारदात के बाद लोगों में डर का माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है.

