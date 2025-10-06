scorecardresearch
 

Feedback

पालकी में विदा हुईं IAS संस्कृति जैन... सिर्फ 15 महीने के भीतर छोड़ गईं अपनी छाप, भावुक हो गए लोग

IAS Sanskriti Jain: मध्य प्रदेश के सिवनी में जिले की नई कलेक्टर शीतला पटले के स्वागत और संस्कृति जैन की विदाई के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान IAS संस्कृति जैन को पालकी में बैठाकर विदा किया गया.

Advertisement
X
IAS संस्कृति जैन की सिवनी से पालकी में विदाई.(Photo:Screengrab)
IAS संस्कृति जैन की सिवनी से पालकी में विदाई.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कलेक्टर संस्कृति जैन को सरकारी कर्मचारियों ने पारंपरिक पालकी में बैठाकर भावपूर्ण विदाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शनिवार को जिले की नई कलेक्टर शीतला पटले के स्वागत और संस्कृति जैन की विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में जिले भर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

कार्यक्रम के बाद संस्कृति जैन और उनकी दोनों बेटियों को पालकी में बैठाकर कर्मचारियों ने विदाई दी. इस अनोखी विदाई का वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

झूठा विज्ञापन चलाने के मामले में Drishti IAS पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है. (Photo:\www.drishtilearningapp.com)
Drishti IAS ने UPSC में 216 बच्चों के सेलेक्शन का किया था झूठा विज्ञापन! 
Rajeev Verma 1992 Batch IAS officer of AGMUT Cadre appointed new Chief Secretary of Delhi
IAS राजीव वर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव, 1 अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार  
फर्जी ट्रस्ट, नकली टेंडर और करोड़ों की ठगी.. दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी IAS अफसर  
Cobra Rescue
ड्रेसिंग टेबल के पीछे दिखा 4 फीट लंबा सांप 
cobra snake rescued
ड्रेसिंग टेबल के पीछे दिखा सांप जैसा कुछ...बाहर निकाला तो उड़ गए घर वालों के होश, VIDEO 

बता दें कि आईएएस अफसर संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है. अपने 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 'लाडली बहन योजना' को अटल पेंशन से जोड़ने और प्राथमिक स्कूलों में 'डेस्क बेंच गिफ्ट' करने की योजनाएं शुरू की थीं.

महिला आईएएस अफसर की इस अनोखी विदाई ने सिवनी में उनके प्रभावी और लोकप्रिय कार्यकाल की यादें छोड़ दी हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement