DP पर कलेक्टर भव्या मित्तल की फोटो! IAS के नाम से MP के अफसरों मांगा जा रहा पैसा, पुलिस ने किया अलर्ट

MP में साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अब सीधे जिला प्रशासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. खरगोन जिले की कलेक्टर IAS भव्या मित्तल के नाम से कई अधिकारियों को WhatsApp मैसेज भेजकर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है.

कलेक्टर मित्तल ने बताया कि आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें उनके नाम और डिस्प्ले पिक्चर (DP) वाली तस्वीर के साथ एक वॉट्सएप संदेश मिला है. जांच करने पर पता चला कि यह नंबर वियतनाम से आया था.

मैसेज में एक बैंक खाते का विवरण देते हुए लिखा था, "मैं मीटिंग में हूं और मुझे तुरंत भुगतान करना है. कृपया इस खाते में पैसे जमा करें."

कलेक्टर भव्या मित्तल ने इस साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल खरगोन के पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा को दे दी है.

इस मामले में साइबर सेल प्रभारी दीपक तलवारे ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और जांच जारी है.

कलेक्टर ने आम नागरिकों और अधिकारियों से इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने का आग्रह किया है. सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि फर्जी नंबर से कॉल या मैसेज आने पर जवाब न दिया जाए और तत्काल ब्लॉक किया जाए.

