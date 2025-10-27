scorecardresearch
 

Feedback

DP पर कलेक्टर भव्या मित्तल की फोटो! IAS के नाम से MP के अफसरों मांगा जा रहा पैसा, पुलिस ने किया अलर्ट

IAS भव्या मित्तल बनकर वियतनाम से जुड़े एक नंबर से कई अधिकारियों को WhatsApp मैसेज भेजकर पैसों की मांग की गई है. इस फर्जीवाड़े ने हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
भव्या मित्तल 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं.(File Photo:ITG)
भव्या मित्तल 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं.(File Photo:ITG)

MP में साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अब सीधे जिला प्रशासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. खरगोन जिले की कलेक्टर IAS भव्या मित्तल के नाम से   कई अधिकारियों को WhatsApp मैसेज भेजकर पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है. 

कलेक्टर मित्तल ने बताया कि आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें उनके नाम और डिस्प्ले पिक्चर (DP) वाली तस्वीर के साथ एक वॉट्सएप संदेश मिला है. जांच करने पर पता चला कि यह नंबर वियतनाम से आया था.

मैसेज में एक बैंक खाते का विवरण देते हुए लिखा था, "मैं मीटिंग में हूं और मुझे तुरंत भुगतान करना है. कृपया इस खाते में पैसे जमा करें." 

सम्बंधित ख़बरें

MP के बुरहानपुर की DM भव्या मित्तल. (फाइल फोटो)
भ्रष्ट बाबू को बना दिया चपरासी... IAS भव्या मित्तल का सख्त एक्शन 
अरुणाचल में यौन शोषण के आरोप से हड़कंप, एक दिन में दो आत्महत्याएं, दिल्ली में तैनात पूर्व डीसी IAS पर गंभीर आरोप 
IAS नागार्जुन बी गौड़ा खंडवा जिला पंचायत CEO हैं.(Photo:arjun_gowda__ias)
₹51 करोड़ के जुर्माने को ₹4 हजार करने वाले IAS ने खरीदी भोपाल में जमीन 
haryana adgp puran kumar case
IPS पूरन कुमार की पत्नी के समर्थन में आया IAS एसोसिएशन, सरकार के सामने रखीं ये मांगें 
कैलाश विजयवर्गीय का खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बेतुका बयान.(Photo:x/@KailashOnline)
इंदौर में महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के बाद मंत्री ने दी अजीब सलाह 

कलेक्टर भव्या मित्तल ने इस साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल खरगोन के पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा को दे दी है. 

इस मामले में साइबर सेल प्रभारी दीपक तलवारे ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और जांच जारी है. 

कलेक्टर ने आम नागरिकों और अधिकारियों से इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने का आग्रह किया है. सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि फर्जी नंबर से कॉल या मैसेज आने पर जवाब न दिया जाए और तत्काल ब्लॉक किया जाए.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement