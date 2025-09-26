scorecardresearch
 

Feedback

यूपी के बाद अब MP में 'I Love Muhammad' कैंपेन, 2 हजार गाड़ियों पर लगाए गए स्टिकर; मुस्लिम बोले- कोई हमें नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता

MP News: भोपाल में मस्जिदों के बाहर से निकलने वाले वाहनों पर मुस्लिम समुदाय के लोग 'I Love Mohammad' स्टिकर चिपका रहे हैं. उनका कहना है कि कोई भी उन्हें अपने नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता.

Advertisement
X
भोपाल में वाहनों पर चिपकाए गए I Love Mohammad के स्टिकर.(Photo:ITG)
भोपाल में वाहनों पर चिपकाए गए I Love Mohammad के स्टिकर.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 'I Love Mohammad' कैंपेन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुका है. जुमे की नमाज के बाद ताज-उल-मसाजिद सहित विभिन्न मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समाज एकजुट हो गया. नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलने वाली गाड़ियों पर 'I Love Mohammad' के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं.

मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कोई उन्हें अपने नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता. उन्होंने तर्क दिया कि अगर हिंदू अपने राम का नाम लेते हैं तो वे कभी आपत्ति नहीं उठाते, फिर वे मोहम्मद का नाम क्यों न लें. 

स्टिकर लगाने वाले युवकों ने बताया कि अब तक करीब 2 हजार गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जा चुके हैं और यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी. इस कैंपेन ने भोपाल में धार्मिक भावनाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी है. मुस्लिम समाज ने इसे अपनी आस्था व्यक्त करने का माध्यम बताया.

सम्बंधित ख़बरें

धर्म नगरी उज्जैन में 'I Love Mahakal' के बैनर 
IPHONE_NEW_SERIES
"मैं मुस्लिम, but I love this भगवा color" iPhone खरीदते ही बोला शख्स 
Mukhtar Abbas Naqvi on Azam Khan
'I Love Muhammad के नाम पर प्रदर्शन केवल पाखंड', बोले मुख्तार अब्बास नकवी 
छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की लाेकेशन ट्रैस हो गई. (Photo: ITG)
'बेबी I Love You...', मैसेज भेजने वाले चैतन्यानंद की मिली लोकेशन 
'मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूं', राहुल-प्रियंका पर दिए बयान पर विजयवर्गीय ने दी सफाई 

बता दें कि 'आई लव मोहम्मद' विवाद कानपुर (UP) में बारावफात जुलूस के दौरान शुरू हुआ था, जहां इस नारे वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे, जिस पर दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने आपत्ति जताई थी।

इसके बाद एफआईआर दर्ज की गईं और यह विवाद बरेली सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों और उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैल गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन, पोस्टर हटाए गए और पुलिस की कार्रवाई हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement