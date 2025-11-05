scorecardresearch
 

Shocking... पति ने काट डाली पत्नी की नाक, ब्लेड से उंगलियों पर भी किया वार, जानवर खा गए कटा हुआ हिस्सा

Shocking incident: पत्नी का फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार मूल के एक मजदूर से बातचीत करना भारी पड़ गया. पति इसी बात को लेकर उस पर शक करता था और लगातार विवाद करता था.

अस्पताल में भर्ती पीड़िता के पुलिस ने दर्ज किए बयान.(Photo:ITG)
MP के झाबुआ जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. चरित्र शंका के चलते पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसकी नाक काट दी. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मामला मंगलवार का है. राणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पाड़लवा के राकेश (23) अपनी 22 वर्षीय पत्नी के साथ गुजरात के संतरामपुर की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने गए थे. 4 महीने से वहीं पर काम कर रहे थे. उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी था.

बताया जा रहा है कि इसी फैक्ट्री में बिहार मूल का एक मजदूर भी काम करता है. महिला उससे बातचीत करती थी. इसी बात से पति, पत्नी पर शक करता रहता था और उससे विवाद करता था.

मंगलवार को दोनों पति-पत्नी संतरामपुर से बाइक पर अपने गांव पाड़लवा लौट रहे थे. बताया जा रहा है पूरे रास्ते पति अपनी पत्नी से झगड़ा करता रहा. शाम करीब 4.30 बजे जब दोनों गांव पहुंचे तो यहां भी उनके बीच विवाद हुआ.

बात इतनी बढ़ गई कि पति ने अपने पर्स में से ब्लेड निकाली और पत्नी की नाक काट दी. इतना ही नहीं, ब्लेड से पत्नी की उंगलियों पर भी वार किया, जिससे वह घायल हो गई.

जानवर खा गए नाक
बताया जा रहा है कि बाद में खोजने गए तो जानवर नाक को खा गए थे. इसके बाद पति खुद घायल पत्नी को बाइक से इलाज के लिए राणापुर अस्पताल लेकर पहुंचा. जहां स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने महिला को झाबुआ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार 
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी कार्रवाई की. राणापुर थाना प्रभारी दिनेश रावत ने बताया आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. कानून की तमाम धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

