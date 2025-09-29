मुस्लिम लड़की के साथ पैदल जा रहे हिंदू दोस्त को बीच पर सड़क पर पीटा, 7 पर FIR, 6 गिरफ्तार

MP News: सिवनी में कुछ युवकों ने एक मुस्लिम लड़की के साथ पैदल जा रहे हिंदू दोस्त के साथ सरेआम मारपीट कर दी. यह घटना शनिवार को हुई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.



शहर के बस स्टैंड इलाके का यह मामला है. वायरल वीडियो के मुताबिक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती एक साथ पैदल जा रहे थे. इसी दौरान कुछ युवक बाइक से मौके पर पहुंचे और उन्हें रोक लिया.

युवकों ने पहले युवती से उसका नाम पूछा. जवाब सुनने के बाद हमलावर युवकों ने हिंदू लड़के को धमकाते हुए कहा- "हिंदू लड़का तेरा भाई है?"

इसके बाद उन्होंने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावर लड़की को साइड में जाने के लिए कहते रहे और लड़के को रोड के किनारे ले जाकर बुरी तरह पीटा.

पुलिस का एक्शन

वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे घटना को लेकर पूछताछ जारी है.

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर सामाजिक सद्भाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि पुलिस के फौरान एक्शन से लोगों ने राहत की सांस ली है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है. पुलिस ने अपील की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना दें.

---- समाप्त ----