पहले पानी में मस्ती, फिर तेल मालिश, डाइट के हिसाब से मिल रहा पौष्टिक खाना... यहां हाथियों की बल्ले-बल्ले

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में हाथी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. हाथियों की पूजा की जा रही है और उन्हें उनके पसंदीदा भोजन परोसे जा रहे हैं. उन्हें सजाकर आसपास के लोगों के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है. साथ ही, उनके सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जा रही है. टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की ट्रैकिंग, गश्त और बचाव कार्यों में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस आयोजन का उद्देश्य बांधवगढ़ में जंगली हाथियों के निरंतर निवास के कारण जनमानस में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सेवा, देखभाल और संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना है.

शहडोल के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 से 30 सितंबर तक रामा हाथी कैंप, ताला में हाथी महोत्सव का आयोजन हो रहा है. इस दौरान हाथियों को पूर्ण विश्राम दिया जा रहा है और उनके मनपसंद व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

पार्क प्रबंधन ने इस बार महोत्सव को हाथियों के पुनर्जनन के लिए समर्पित किया है. कैंप में 15 हाथी हैं, जिनमें 9 नर और 6 मादा हैं. गौतम नामक 79 वर्षीय हाथी सबसे बुजुर्ग है और रिटायर हो चुका है, जबकि एक वर्षीय गंगा सबसे छोटा हाथी है.

महोत्सव के पहले दिन सुबह-सुबह हाथियों को चरण गंगा नदी में स्नान कराया गया, जहां वे पानी में मस्ती करते हैं. कैंप लौटने पर उनकी नीम और अरंडी तेल से मालिश की जाती है. वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक डीवर्मिंग, पैरों और दांतों की देखभाल करते हैं.

Advertisement

हाथियों को चंदन से सजाया जाता है और गन्ना, नाशपाती, नारियल, गुड़, मक्का, केला, सेब, अमरूद व रोटी जैसे पसंदीदा भोजन परोसे जाते हैं. उनकी डाइट चिकित्सकों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें खनिज, पारंपरिक भोजन और ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं.

हाथी महोत्सव में कैंप के हाथियों के साथ-साथ उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाता है. महावतों और उनके सहायकों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है. हाथियों से संबंधित चुनौतियों, वर्तमान और भविष्य के बदलावों को लेकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

संजय टाइगर रिजर्व (सीधी) में हाथी पुनर्जनन कैंपसीधी के खैरीझील हाथी कैंप परिसर में हाथी महोत्सव-2025 का भव्य आयोजन हो रहा है. विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने हाथियों की पूजा और फल अर्पित कर महोत्सव का शुभारंभ किया. उन्होंने महावतों और चारा काटने वालों को टॉर्च, मच्छरदानी और बैग वितरित किए. यह आयोजन प्रतिवर्ष हाथियों के स्वास्थ्य संवर्धन और देखभाल के लिए किया जाता है.

आयोजन में बापू, भरत, चित्रा और शांभवी जैसे हाथी शामिल हैं. उन्हें नियमित आहार के साथ केला, सेब, पपीता, गन्ना, नारियल आदि विशेष फल खिलाए जा रहे हैं. टस्क ट्रिमिंग, नाखून कटाई, नीम तेल से पैरों की मालिश और स्वास्थ्य परीक्षण जबलपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है.

Advertisement

महावतों और चारा काटने वालों का भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, साथ ही परिचर्चा और खेल-कूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कैंप में हाथियों को कार्य से पूरी तरह मुक्त रखा गया है.

---- समाप्त ----