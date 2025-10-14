MP: दूसरी शादी के लिए महिला दिखाने ले गया जंगल, फिर कर दी हत्या और जला दिया शव

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक को दूसरी शादी के लिए महिला दिखाने के बहाने आरोपी जंगल में ले गया और मर्डर कर दिया. वहीं, सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने मृतक पर पेट्रोल डालकर जला दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार आरोपी ने हत्या को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वह उधार दिए पैसे वापस मांग रहा है. दरअसल 10 अक्टूबर को जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था. जिसकी पहचान दयाराम राजपूत के रूप में पुलिस ने की थी. बाद में पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी ने बताया कि मृतक से कुछ रुपये उधार लिए थे, जो वापस मांग रहा था. इसलिए हत्या कर दी.

ऐसे रची हत्या की साजिश

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने मृतक को दूसरी शादी के लिए एक महिला दिखाने का कहकर जंगल की तरफ ले गया. जहां पहले उसे शराब पिलाया और मौका देखकर डंडे से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी. वहीं, शव को कोई पहचाने नहीं इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

हरदा के एसपी शशांक ने बताया कि आरोपी और मृतक एक दूसरे को पहचानते थे. दोनों के बीच लेनदेन का मामला था. जिससे परेशान होकर आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

