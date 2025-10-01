ग्वालियर में 19 साल के भांजे का मौसी से प्यार, शादी के लिए दस्तावेज में की हेराफेरी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौसी और भांजे के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. यहां 19 साल के युवक ने अपनी 25 साल की मौसी से शादी करने के लिए दस्तावेजों में अजब गजब हेराफेरी की. परिवार और कानून दोनों को गुमराह कर युवक और मौसी फरार हो गए हैं.

मामले के अनुसार शील नगर निवासी रितेश धाकड़ अपनी मौसी से प्यार करता था. शादी की कानूनी उम्र पूरी करने के लिए उसने दस्तावेजों में हेराफेरी की. जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैनकार्ड अपडेट कर उसने अपनी उम्र दो साल बढ़ा दी. असली उम्र 19 साल थी लेकिन कागजों में उसने खुद को 21 साल का दिखाया. इसके बाद रितेश और उसकी मौसी ने कोर्ट में शादी का आवेदन किया और 24 जून से दोनों फरार हो गए.

19 साल के भांजे को मौसी से हुआ प्यार

परिजनों को शक हुआ तो मामा आकाश सिंह राजपूत ने RTI के जरिए रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई. इसमें जन्म वर्ष 2005 दर्ज था जबकि कागजों में 2003 दिखाया गया था. इस खुलासे के बाद बहोड़ापुर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी गई. फिलहाल पुलिस और परिजन दोनों की तलाश में जुटे हैं.

शादी के लिए दस्तावेजों में की हेराफेरी

CSP रॉबिन जैन ने बताया कि दस्तावेजों में हेराफेरी और फरारी के मामले की जांच की जा रही है. पुलिस टीम अलग-अलग जगह दबिश दे रही है ताकि दोनों को जल्द पकड़ा जा सके. इस घटना ने परिवार और समाज में हैरानी पैदा कर दी है.

