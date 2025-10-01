scorecardresearch
 

Feedback

ग्वालियर में 19 साल के भांजे का मौसी से प्यार, शादी के लिए दस्तावेज में की हेराफेरी

ग्वालियर में एक युवक ने अपनी मौसी से शादी करने के लिए दस्तावेजों में उम्र की हेराफेरी की. 19 साल के रितेश ने आधार, पैन और जन्म प्रमाणपत्र अपडेट कर खुद को 21 साल का दिखा दिया. कोर्ट में शादी का आवेदन देने के बाद दोनों फरार हो गए. मामला खुलने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की.

Advertisement
X
भांजे को मौसी से हुआ प्यार. (Photo: Representational)
भांजे को मौसी से हुआ प्यार. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौसी और भांजे के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. यहां 19 साल के युवक ने अपनी 25 साल की मौसी से शादी करने के लिए दस्तावेजों में अजब गजब हेराफेरी की. परिवार और कानून दोनों को गुमराह कर युवक और मौसी फरार हो गए हैं.

मामले के अनुसार शील नगर निवासी रितेश धाकड़ अपनी मौसी से प्यार करता था. शादी की कानूनी उम्र पूरी करने के लिए उसने दस्तावेजों में हेराफेरी की. जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैनकार्ड अपडेट कर उसने अपनी उम्र दो साल बढ़ा दी. असली उम्र 19 साल थी लेकिन कागजों में उसने खुद को 21 साल का दिखाया. इसके बाद रितेश और उसकी मौसी ने कोर्ट में शादी का आवेदन किया और 24 जून से दोनों फरार हो गए.

19 साल के भांजे को मौसी से हुआ प्यार 

सम्बंधित ख़बरें

अमाल मलिक-नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_/amaal_mallik)
'तुम्हारी बांहों में सोना...', अमाल के प्यार में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम? हैरान हुईं तान्या 
Samantha Ruth Prabhu News
'सच्चा प्यार मुझे ढूंढ लेगा', सामंथा की पोस्ट, एक्ट्रेस की ज‍िंदगी यूं बदल गई 
petal gehlot
DU से पढ़ाई, म्यूजिक से प्यार... UN में पाकिस्तान को धोने वाली पेटल गहलोत को जान लीजिए 
Dhanashree Verma, Arbaz Patel
'मेरी बातें सुननी होंगी', धनश्री को हुआ प्यार? एक्टर बोला- मेरी हीरोइन बनोगी 
30 साल छोटी हीरोइन के प्यार में Govinda? Sunita बोलीं... 

परिजनों को शक हुआ तो मामा आकाश सिंह राजपूत ने RTI के जरिए रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई. इसमें जन्म वर्ष 2005 दर्ज था जबकि कागजों में 2003 दिखाया गया था. इस खुलासे के बाद बहोड़ापुर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी गई. फिलहाल पुलिस और परिजन दोनों की तलाश में जुटे हैं.

Advertisement

शादी के लिए दस्तावेजों में की हेराफेरी

CSP रॉबिन जैन ने बताया कि दस्तावेजों में हेराफेरी और फरारी के मामले की जांच की जा रही है. पुलिस टीम अलग-अलग जगह दबिश दे रही है ताकि दोनों को जल्द पकड़ा जा सके. इस घटना ने परिवार और समाज में हैरानी पैदा कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement