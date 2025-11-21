scorecardresearch
 

ग्वालियर: दोस्ती कर Instagram पर अश्लील कैप्शन के साथ पोस्ट की शादीशुदा महिला की फोटो, आरोपी की तलाश शुरू

ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक ने पहले दोस्ती की, फिर महिला की फोटो लेकर नई फर्जी प्रोफाइल बनाई और उस पर अश्लील कैप्शन के साथ फोटो पोस्ट कर दीं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर शादीशुदा महिला से ब्लैकमले (Photo: Representational)
ग्वालियर में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल किया गया. हजीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि जुलाई में उसे ‘raviarya4417’ नाम की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे उसने सामान्य तौर पर स्वीकार कर लिया. इसके बाद आरोपी रवि आर्य लगातार बातचीत करने का दबाव बनाने लगा और महिला का मोबाइल नंबर भी ले लिया.

महिला ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई और आरोपी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया. लेकिन इसके बाद मामला और गंभीर हो गया. आरोपी ने ‘raviarya3050’ नाम से एक नई फर्जी आईडी बनाई और उस पर महिला की दो फोटो अपलोड कर दीं.

सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल

इन फोटो के साथ अश्लील और आपत्तिजनक कैप्शन भी लिखे गए, जिनका उद्देश्य महिला को बदनाम करना था. फोटो वायरल होने के बाद महिला के मोबाइल नंबर पर अज्ञात कॉल आने लगे, जिससे वह परेशान हो गई. पीड़िता ने तुरंत हजीरा थाना पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने साइबर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

इस घटना पर सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि तकनीकी जांच की जा रही है और आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर अपराधों की ओर फिर से ध्यान खींचता है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले सतर्क रहें.

