'अब तू मरेगा...', ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी, हिस्ट्रीशीटर की सरेबाजार दबंगई

Gwalior News: एक बेखौफ हिस्ट्रीशीटर ने सरेआम भीड़ के सामने एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दे डाली. बदमाश के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने पुलिस की पकड़ में होने के बावजूद वर्दी का खौफ नहीं माना.

पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए हिस्ट्रीशीटर.(Photo:Screengrab)
पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए हिस्ट्रीशीटर.(Photo:Screengrab)

'अब तू मरेगा, खुलेआम यह बात कह रहा हूं...' एक हिस्ट्रीशीटर ने दिनदहाड़े बीच बाजार में पब्लिक के सामने पुलिसकर्मी को कुछ इस अंदाज में जान से मारने की धमकी दे डाली.

नजारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर स्थित शिंदे की छावनी इलाके का था और यह हिस्ट्रीशीटर इलाके का ही बदमाश अशोक जाटव था. 20 से अधिक गंभीर अपराध इस बदमाश के नाम पर ग्वालियर जिले समेत अन्य जिले के थानों में दर्ज हैं. बदमाश के हौसले इतनी बुलंद हैं कि उसने सरे बाजार एक पुलिसकर्मी को भी जान से मारने की धमकी दे डाली.

यह पूरा घटनाक्रम पड़ाव थाना इलाके में हुआ. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ाव थाना पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी कि बाइक सवार कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से अवैध हथियार लेकर जा रहे हैं.

इसी सूचना पर से पुलिस की एक टीम ने बाइक सवार बदमाशों का स्टेशन बजरिया इलाके से पीछा करना शुरू कर दिया. पुलिस को देखकर बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा दी.

Advertisement

शहर के अलग-अलग रास्तों से पुलिस को चकमा देते हुए यह बाइक सवार बदमाश शिंदे की छावनी इलाके में पहुंच गए.

पड़ाव थाने का आरक्षक शिवकुमार यादव इन बदमाशों के काफी नजदीक पहुंच गया. शिवकुमारने शिंदे की छावनी इलाके में पब्लिक की मदद से इन बदमाशों को पकड़ लिया.

शिवकुमार ने जैसे ही हिस्ट्रीशीटर अशोक जाटव का कॉलर पकड़ा तो, हिस्ट्रीशीटर अशोक जाटव तैश में आ गया. उसने आरक्षक शिवकुमार यादव को ही जान से मारने की धमकी दे डाली.

यह देखकर एक बार को तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गया. हालांकि तुरंत ही अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को काबू कर लिया. पकड़ा गया एक बदमाश अशोक जाटव है तो दूसरा विवेक वाल्मीकि है. दोनों पर ही 20-20 से अधिक अपराध दर्ज हैं.

पुलिस को उनके पास से एक कट्टा भी मिला है. पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन गुंडे का पुलिस को धमकी देने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

