scorecardresearch
 

Feedback

MP: गुना में पुलिस कांस्टेबल की क्रूरता... ठगी के शिकार को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत

MP News: नकली सोने के लेन-देन में पुलिसकर्मी ने फरियादी को जिंदा जला दिया. इलाज के दौरान पीड़ित की भोपाल में मौत हो गई. गुस्साए मृतक के परिजनों ने हाइवे जाम कर दिया.

Advertisement
X
पुलिसकर्मी ने फरियादी को जिंदा जलाया. (Photo:Representational )
पुलिसकर्मी ने फरियादी को जिंदा जलाया. (Photo:Representational )

MP News: गुना में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी ने ठगी के शिकार व्यक्ति को पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग में 70% झुलसने के तीन दिन बाद पीड़ित की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई. पुलिसकर्मी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

दरअसल, चंदन गुर्जर (मृतक) के परिचित मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने बहुत कम पैसों में सोना (GOLD) दिलाने की बात कही थी. सस्ते दामों में सोने के लालच ने चंदन की आंखों पर पट्टी बांध दी. चंदन और उसके चार साथियों ने 6 लाख रुपए में 20 तोला सोना खरीद लिया. जब इस सोने की जांच कराई तो सोना नकली निकला.

जानकारी के मुताबिक, पूरा लेनदेन दो नंबर में हुआ था, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था. ऐसे में ठगी का शिकार बने लोगों ने ठगों से पैसे वापस लेने के लिए फतेहगढ़ थाने में संपर्क किया. लेकिन फतेहगढ़ थाने में कोई मदद नहीं मिली. तब चंदन गुर्जर ने चाचौड़ा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी सुरेंद्र भील से संपर्क किया. सुरेंद्र भील चाचौड़ा थाना परिसर के सरकारी क्वार्टर में रहता था, और पुलिस में कुछ भी काम कराने का दावा भी करता था.

सम्बंधित ख़बरें

महिला ने कुबूली पति की हत्या.(Photo: Screengrab)
MP के गुना में कानून पर पंचायत भारी... महिला को घेरकर पति की हत्या कुबूल कराई 
Madhya Pradesh woman kills husband
शारीरिक संबंध बनाने की जिद, रस्सी से मर्डर और अवैध रिश्ता... पंचायत में यूं खुला खूनी बीवी का राज 
गुना में खाद के लिए किसानों की लगी लाइन.(Photo:Screengrab)
'हमें पता है खाद की कालाबाजारी हो रही...', MP में मंत्री के पीए का किसानों को जवाब 
छतरपुर जिले में 21 हजार अपात्र लोगों को नोटिस.(PHOTO:ITG)
MP: टीचर और कारोबारी ले रहे फ्री सरकारी राशन, एक ही जिले में 21 हजार केस 
MP के गुना में बच्चों का प्रदर्शन.
गुरु के लिए मासूम शिष्य सड़क पर उतरे... MP में प्रिंसिपल के ट्रांसफर के खिलाफ चक्काजाम 
Advertisement

प्रधान आरक्षक सुरेंद्र भील ने नकली सोने का मामला निपटाने के लिए चंदन से 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर ले लिए.  इसके बाद भी वह ठगों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद चंदन सिंह और सुरेंद्र के बीच विवाद हो गया. 

सुरेंद्र भील अब चंदन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और थाने में बंद करने की धमकी देने लगा. पुलिसिया रौब के आगे चंदन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा. चंदन ने चाचौड़ा थाना प्रभारी के पास जाकर शिकायत की तो बदले में थाना प्रभारी ने उसे डांटकर और गालियां देकर भगा दिया. 

31 अगस्त को चंदन पैसे वापस मांगने के लिए सुरेंद्र भील के सरकारी आवास पर पहुंचा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर सुरेंद्र ने चंदन के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. 

घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे चंदन ने बताया, ''31 अगस्त को मैं अपना अपने रुपए मांगने सुरेंद्र भील के सरकारी क्वार्टर पर गया तो उसने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी जिससे मेरा शरीर जल गया.''  

 इनका कहना
ASP मानसिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी सुरेंद्र भील के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. पूरा मामला नकली सोने के लेनदेन से जुड़ा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement