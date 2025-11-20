MP: गुना में यूरिया के लिए लंबी कतारें, किसान कड़ाके की ठंड में रात गुजारने को मजबूर, कालाबाजारी के आरोपों पर भड़के किसान

MP News: गुना में हमेशा की तरह इस बार भी खाद की किल्लत है. यूरिया के लिए लंबी कतारों में खड़े किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बीनागंज में यूरिया लेने पहुंचे एक किसान के साथ खाद वितरण केंद्र पर मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. कड़ाके की सर्दी में गुना के किसान खाद वितरण केंद्रों पर रात गुजारने को मजबूर हैं.

और पढ़ें

किसानों ने खाद के लिए चक्काजाम किया और कृषि अधिकारी संजीव शर्मा को घेर लिया . चक्काजाम की खबर लगते ही बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल वितरण केंद्र पर पहुंचे. बागेरी खाद वितरण केंद्र पर कांग्रेसी विधायक ऋषि अग्रवाल पहुंचे तो किसानों ने उन्हें भी घेर लिया .

किसानों ने विधायक से यूरिया दिलवाने की मांग की. विधायक ने कलेक्टर को फोन लगाकर जल्द व्यवस्था कराने की मांग की . किसानों का आरोप है कि खाद की शॉर्टेज का मुख्य कारण है कालाबाजारी .

किसानों तक खाद पहुंचने से पहले ही उसे मार्केट में बेच दिया जाता है. यूरिया का एक बैग 275 रुपए का आता है लेकिन उसे कालाबाजारी करते हुए 400 रुपए तक बेचा जा रहा है . वहीं, DAP का बैग 1355 रुपए का आता है, लेकिन उसे 2000 रुपए से ज्यादा में बेचा जा रहा है.



गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है. DAP भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है. किसानों को धैर्य रखना होगा और निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से यूरिया लेना होगा .



कृषि अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि डबल लॉक केंद्र बाघेरी पर कुछ लोग 100–200 कट्टों की एक साथ मांग कर खाद वितरण व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की. जल्द ही खाद वितरण कार्य सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया जाएगा. संजीव शर्मा ने बताया जिले को NFL प्लांट और रैक के माध्यम से निरंतर खाद प्राप्त हो रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफ़वाहों या बहकावे में न आएं.

---- समाप्त ----