scorecardresearch
 

Feedback

दिन में महिलाओं के ताजा शवों की रेकी, रात में घिनौना काम... कब्रिस्तान के 'हैवान' की क्राइम कुंडली

Khandwa Graveyard Horror: कब्र में दफन महिलाओं के शवों से घिनौनी हरकत करने वाला हैवान अय्यूब खान अपनी हरकतों से इतना कुख्यात है कि उसका परिवार और गांव वाले तक उससे दूरी बनाए रखते हैं. पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
कब्रों में महिलाओं के शवों से छेड़छाड करने वाला अय्यूब खान.(Photo:ITG)
कब्रों में महिलाओं के शवों से छेड़छाड करने वाला अय्यूब खान.(Photo:ITG)

MP News: खंडवा में कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से हैवानियत करने वाला आरोपी अय्यूब खान आदतन अपराधी है. उसकी इन वहशियाना हरकतों से तंग आकर न सिर्फ उसका परिवार, बल्कि गांव वाले भी उससे दूरी बनाए रखते हैं. पुलिस थानों में हैवान के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.  

हत्या के मामले में 50 साल का अय्यूब जेल में रह चुका है. इसी साल 15 मई को ही आजीवन कारावास की सजा काटकर इंदौर की केंद्रीय जेल से रिहा हुआ था.

हैरानी की बात है कि रिहाई के चार दिन बाद ही यानी 19 मई को उसने खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तानों में महिलाओं की ताजा कब्रें खोलकर छेड़छाड़ की. इसके बाद 21 सितंबर को उसने फिर वही पाशविक कृत्य दोहराया. 

सम्बंधित ख़बरें

कब्र से कपड़ा उठाकर हैवान ने कैमरे को ढंक दिया.(Photo:Screengrab)
कब्र में भी महफूज नहीं महिलाएं... शवों से घिनौने काम, कब्रिस्तान में कैमरे ने पकड़ा हैवान 
antique open book on table in old closet
3500 साल पुराने कब्रिस्तान में दबी मिली 'बुक ऑफ डेड', जानें क्या है इसका रहस्य 
भोपाल में वक्फ की जमीन को लेकर प्रोटेस्ट
भोपाल में गौशाला vs कब्रिस्तान! BJP विधायक ने किया गौशाला का भूमिपूजन, मुस्लिम संगठन ने बताई वक्फ की जमीन 
Khandwa Murder Case: The Husband Turned Out to Be the Killer, Conspiracy Planned through Crime Patrol
खंडवा हत्याकांड: पति ही निकला मास्टरमाइंड, क्राइम पेट्रोल देख बनाया था प्लान 
omkareshwar temple
ओंकारेश्वर में शिवलिंग का रहस्य क्या? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में देखिए 

बताया गया कि शातिर अपराधी दिन के उजाले में महिलाओं की कब्रों की रेकी कर लेता था और अमावस की अंधेरी रात में शवों से गंदी हरकत करता था. 

कब्रिस्तानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के कारण वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया. अब पुलिस उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर रही है, ताकि कठोर सजा दिलाई जा सके.  

Advertisement

खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया, मुंदवाड़ा गांव का रहने वाला अय्यूब खान आदतन अपराधी है. वह थाने में निगरानीशुदा बदमाश के रूप में दर्ज है. 

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बीते 21 सितंबर को सूचना मिली कि खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में दो कब्रों के साथ  छेड़छाड़ की गई है. कब्र की फर्शी हटा दी गई थी. इसको लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की FIR कोतवाली में दर्ज किया गया.

पड़ताल के दौरान कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स का मूवमेंट दिखा. जांच में पता चला कि थाना जावर के मुंदवाड़ा गांव का अय्यूब कुछ इसी तरह दिखता है. इस इनपुट पर पुलिस ने अय्यूब को हरसूद के पास से पकड़ लिया. पूछताछ में कब्रिस्तानों में उसने ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. 

शहर काजी का कहना है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसी सजा मिले कि कोई मुर्दों के साथ ऐसी हरकत दोबारा करने की भी न सोचे.   

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement