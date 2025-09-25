दिन में महिलाओं के ताजा शवों की रेकी, रात में घिनौना काम... कब्रिस्तान के 'हैवान' की क्राइम कुंडली

MP News: खंडवा में कब्र खोदकर महिलाओं के शवों से हैवानियत करने वाला आरोपी अय्यूब खान आदतन अपराधी है. उसकी इन वहशियाना हरकतों से तंग आकर न सिर्फ उसका परिवार, बल्कि गांव वाले भी उससे दूरी बनाए रखते हैं. पुलिस थानों में हैवान के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हत्या के मामले में 50 साल का अय्यूब जेल में रह चुका है. इसी साल 15 मई को ही आजीवन कारावास की सजा काटकर इंदौर की केंद्रीय जेल से रिहा हुआ था.

हैरानी की बात है कि रिहाई के चार दिन बाद ही यानी 19 मई को उसने खंडवा और सिहाड़ा के कब्रिस्तानों में महिलाओं की ताजा कब्रें खोलकर छेड़छाड़ की. इसके बाद 21 सितंबर को उसने फिर वही पाशविक कृत्य दोहराया.

बताया गया कि शातिर अपराधी दिन के उजाले में महिलाओं की कब्रों की रेकी कर लेता था और अमावस की अंधेरी रात में शवों से गंदी हरकत करता था.

कब्रिस्तानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के कारण वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया. अब पुलिस उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर रही है, ताकि कठोर सजा दिलाई जा सके.

खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया, मुंदवाड़ा गांव का रहने वाला अय्यूब खान आदतन अपराधी है. वह थाने में निगरानीशुदा बदमाश के रूप में दर्ज है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बीते 21 सितंबर को सूचना मिली कि खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में दो कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है. कब्र की फर्शी हटा दी गई थी. इसको लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की FIR कोतवाली में दर्ज किया गया.

पड़ताल के दौरान कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स का मूवमेंट दिखा. जांच में पता चला कि थाना जावर के मुंदवाड़ा गांव का अय्यूब कुछ इसी तरह दिखता है. इस इनपुट पर पुलिस ने अय्यूब को हरसूद के पास से पकड़ लिया. पूछताछ में कब्रिस्तानों में उसने ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.

शहर काजी का कहना है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसी सजा मिले कि कोई मुर्दों के साथ ऐसी हरकत दोबारा करने की भी न सोचे.

