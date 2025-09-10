scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर के गैंगस्टर Salman Lala का इस लड़की से क्या है कनेक्शन, समर्थन में क्यों शेयर की रील?

Inodre Gangster Salman Lala: सलमान लाला पर हत्या, लूट, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट जैसे 32 संगीन मामले दर्ज थे. पिछले दिनों सीहोर के एक तालाब से सलमान का शव बरामद किया था. गैंगस्टर की मौत के बाद से ही उसके समर्थन में लोग रील डाल रहे हैं और उसे 'हीरो' की तरह दिखा रहे हैं.

Advertisement
X
सलमान लाला के समर्थन में वायरल रील.(Photo:Screengrab)
सलमान लाला के समर्थन में वायरल रील.(Photo:Screengrab)

इंदौर के कुख्यात गुंडे सलमान लाला के समर्थकों की हरकतें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला एक युवती की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ा है. आरोप है कि गुंडे के समर्थकों ने युवती की प्रोफाइल हैक कर एक रील तैयार की और उसे सलमान लाला के समर्थन में वायरल कर दिया. इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

दरअसल, कुछ दिन पहले कुख्यात बदमाश सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. उसकी मौत के बाद से ही  समर्थक सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की अलग-अलग तरह की रील और पोस्ट वायरल कर रहे हैं.

इन पोस्टों का उद्देश्य सलमान लाला की छवि को महिमामंडित करना और लोगों में सहानुभूति जुटाना बताया जा रहा है. इसी कड़ी में जब एक युवती की प्रोफाइल से रील वायरल हुई तो परिजनों ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई.

सम्बंधित ख़बरें

गुना में गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर लगाने का विवाद.(Photo:ITG)
सलमान लाला के 'Miss You King' पोस्टर पर विवाद, हिंदू युवक को पीटा, FIR 
इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत.(File Photo)
मिनी मुंबई का गैंगस्टर सलमान लाला... जिसके जनाजे में उमड़े हजारों लोग, बॉलीवुड से भी मिला सपोर्ट 
पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ था आरोपी (Photo: Screengrab)
कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में मिली लाश, 32 केस में था वांछित 
हिस्ट्रीशीटर बदमाश सलमान लाला गिरफ्तार
हिस्ट्रीशीटर सलमान लाला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भागने के लिए पुलिसकर्मी पर तानी पिस्तौल  
नेपाल हिंसा में फंसे छतरपुर के 4 परिवार.(Photo:ITG)
MP: नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 14 लोग फंसे, PM मोदी से रेस्क्यू की गुहार  

पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का इस तरह के आपराधिक तत्वों से कोई लेना-देना नहीं है. उसके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत उपयोग कर बदनाम करने की साजिश रची गई है.

पुलिस कर रही है जांच  

वहीं, एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया का कहना है कि साइबर सेल की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि किसने युवती का अकाउंट हैक किया और रील बनाकर वायरल की? साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

Advertisement

सोशल मीडिया सेल की मॉनिटरिंग जारी

एडिशनल डीसीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनैतिक गतिविधि करने वाले एक-एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सलमान लाला पर कुल 32 केस दर्ज थे. उससे जुड़े कई बदमाश दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला को लेकर प्रमोट कर रहे हैं. इस तरीके से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार नजर रखी हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement