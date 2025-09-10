इंदौर के गैंगस्टर Salman Lala का इस लड़की से क्या है कनेक्शन, समर्थन में क्यों शेयर की रील?

इंदौर के कुख्यात गुंडे सलमान लाला के समर्थकों की हरकतें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला एक युवती की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ा है. आरोप है कि गुंडे के समर्थकों ने युवती की प्रोफाइल हैक कर एक रील तैयार की और उसे सलमान लाला के समर्थन में वायरल कर दिया. इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.

दरअसल, कुछ दिन पहले कुख्यात बदमाश सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. उसकी मौत के बाद से ही समर्थक सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की अलग-अलग तरह की रील और पोस्ट वायरल कर रहे हैं.

इन पोस्टों का उद्देश्य सलमान लाला की छवि को महिमामंडित करना और लोगों में सहानुभूति जुटाना बताया जा रहा है. इसी कड़ी में जब एक युवती की प्रोफाइल से रील वायरल हुई तो परिजनों ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई.

पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का इस तरह के आपराधिक तत्वों से कोई लेना-देना नहीं है. उसके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत उपयोग कर बदनाम करने की साजिश रची गई है.

पुलिस कर रही है जांच

वहीं, एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया का कहना है कि साइबर सेल की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि किसने युवती का अकाउंट हैक किया और रील बनाकर वायरल की? साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

सोशल मीडिया सेल की मॉनिटरिंग जारी

एडिशनल डीसीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनैतिक गतिविधि करने वाले एक-एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. सलमान लाला पर कुल 32 केस दर्ज थे. उससे जुड़े कई बदमाश दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला को लेकर प्रमोट कर रहे हैं. इस तरीके से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार नजर रखी हुई है.

