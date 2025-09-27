scorecardresearch
 

'बहन तू दुर्गा बन, काली बन, पर लव जिहाद की शिकार मत बन', MP के गरबा पंडाल में लगे पोस्टर

love jihad poster controversy: बैनर लगाने वाली गरबा आयोजन समिति का कहना है कि महिलाओं और लड़कियों को सतर्क करना उनका मुख्य मकसद है. वहीं, पंडाल में गैर-हिंदू युवकों की एंट्री पर भी रोक लगाने की बात कही गई है.

MP के गरबा पंडाल में लगे नारों ने छेड़ी बड़ी बहस.(Photo:ITG)
MP के गरबा पंडाल में लगे नारों ने छेड़ी बड़ी बहस.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा पंडालों में एक अनोखी चर्चा देखने को मिल रही है. जिला मुख्यालय के भाटपुरा में श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल के पंडाल में 'लव जिहाद' के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं.

मंडल द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में महिलाओं और युवतियों से सतर्क रहने की अपील की गई है. पोस्टरों पर लिखा है, "बहन, तू दुर्गा बन, काली बन, झांसी की रानी बन, पर कभी लव जिहाद की शिकार मत बन." साथ ही, कुछ नारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है.

मंडल के सदस्य चंदन सोनी और वैभव सोनी ने बताया कि इन पोस्टरों का उद्देश्य पंडाल में आने वाली महिलाओं और लड़कियों को सावधान करना और सामाजिक बुराइयों से बचाव का संदेश देना है. 

इसके अलावा, पंडाल में गैर-हिंदू युवकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.हालांकि, ये पोस्टर सामाजिक और धार्मिक स्तर पर बहस का विषय बन गए हैं. फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

