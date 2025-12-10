scorecardresearch
 
MP के सागर में भीषण हादसा... बम स्क्वॉड के चार जवानों की मौत, एक गंभीर, ट्रक से टकरा गई थी जीप

मध्य प्रदेश के सागर में हुए दर्दनाक हादसे में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम हादसे का शिकार हो गई. सरकारी गाड़ी जब नेशनल हाइवे पर खड़े एक कंटेनर ट्रक से जोरदार टक्कर में बुरी तरह तबाह हो गई। हादसे में चार कांस्टेबलों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की भयावहता इतनी थी कि पुलिस वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत. (Photo: Representational)
हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के सागर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बम निरोधक दस्ते के पांच सदस्य सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे, तभी उनकी गाड़ी एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई. हादसे में चार जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है.

एजेंसी के अनुसा, यह हादसा सुबह करीब 4 बजे नेशनल हाइवे-44 पर बंदरी और मालथोन के बीच हुआ. बंदरी थाना प्रभारी सुमेर जगत के अनुसार, स्क्वॉड का वाहन रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, तभी हाइवे पर रॉन्ग साइड में खड़े एक कंटेनर ट्रक से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया. उसमें सवार जवानों को बाहर निकालने में पुलिस और रेस्क्यू टीम को मशक्कत करनी पड़ी.

हादसे में जिन चार कर्मियों की मौत हुई है, उनमें कॉन्स्टेबल प्रद्युम्न दीक्षित, कॉन्स्टेबल अमन कौरव और ड्राइवर परमारलाल तोमर शामिल हैं, ये तीनों मुरैना के रहने वाले हैं. वहीं डॉग मास्टर विनोद शर्मा की भी मौत हो गई, जो भिंड के रहने वाले थे. इनके अलावा कॉन्स्टेबल राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है.

यह भी पढ़ें: नासिक में दिल दहला देने वाला हादसा... इनोवा 800 फीट खाई में समाई, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

स्क्वॉड के साथ मौजूद प्रशिक्षित डॉग सुरक्षित है, जिसे पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. हाइवे पर काफी देर तक जाम जैसी स्थिति रही.

सवाल है कि हाइवे पर गलत दिशा में भारी कंटेनर ट्रक क्यों खड़ा था. कंटेनर ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उसकी तलाश जारी है. पुलिस विभाग ने चारों जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

