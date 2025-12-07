scorecardresearch
 
नासिक में दिल दहला देने वाला हादसा... इनोवा 800 फीट खाई में समाई, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हुआ, जहां माता सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन के लिए जा रही इनोवा कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में एक ही परिवार के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. घटना भावरी झरने के पास ओवरटेक करते समय कार के बेकाबू होने से हुई. गहरी खाई के कारण बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है.

ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा.(Photo: Screengrab)
ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के नासिक जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक इनोवा कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. सभी लोग सप्तश्रृंगी गड माता सप्तश्रृंगी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई. हादसा वणी गांव के पास भावरी झरने के करीब घाट के मोड़ पर हुआ.

ओवरटेक के दौरान कार बेकाबू होकर गिरी

जानकारी के मुताबिक, इनोवा कार (MH15 BN 555) घाट मार्ग पर ओवरटेक करते समय अचानक बेकाबू हो गई और सीधी खाई में जा गिरी. मृतकों की पहचान कीर्ति पटेल (50), रसीला पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (60) के रूप में हुई है. सभी पिंपलगांव बसवंत के रहने वाले और आपस में रिश्तेदार थे.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: ब्रिज से नीचे गिरी छात्रों से भरी बस, नासिक के 32 छात्र घायल, 4 की हालत नाजुक

राहत दल को खाई तक पहुंचने में भारी परेशानी

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, सप्तश्रृंगी गड डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम और ग्राम पंचायत के सदस्य मौके पर पहुंचे. कार जिस स्थान पर गिरी है वह बेहद खतरनाक और लगभग सीधी 800 फीट गहरी खाई है, जिसकी वजह से बचाव टीम को नीचे उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. शव अब तक नहीं निकाले जा सके हैं.

स्थानीयों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया

स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घाट के इस मोड़ पर सड़क बेहद खराब है और कई बार शिकायत के बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया. लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति भी इस भीषण दुर्घटना की बड़ी वजह बनी. नासिक से अतिरिक्त बचाव दल बुलाया गया है और अभियान जारी है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट-प्रवीण ठाकरे.
