MP: धार जिले के पीथमपुर में बड़ा हादसा, ऑयल कंपनी में गैस लीकेज से 3 कर्मचारियों की मौत

मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से बड़ा हादसा सामने आया है. यहां एक तेल कंपनी में रासायनिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. यह हादसा रविवार सुबह उस समय हुआ, जब मजदूर रोजाना की तरह सफाई का काम कर रहे थे.

अचानक बेहोश होकर गिरे मजदूर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सफाई के दौरान मजदूरों को अचानक तेज बदबू और गैस का असर महसूस हुआ. कुछ ही देर में सभी तीनों मजदूर बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़े. साथी कर्मचारियों ने शोर मचाकर मदद मांगी और तुरंत उन्हें बाहर निकाला.

पहले स्थानीय अस्पताल, फिर इंदौर रेफर

गंभीर हालत में मजदूरों को पास के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

कंपनी परिसर में मचा हड़कंप

जैसे ही मजदूरों की मौत की खबर फैली, कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया. साथी कर्मचारियों में शोक और आक्रोश का माहौल है. वहीं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

जांच के आदेश

पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक तौर पर यह मामला जहरीली गैस की चपेट में आने का लग रहा है. अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों के बारे में भी जानकारी ली है.

मजदूरों की पहचान

मरने वाले तीनों मजदूर स्थानीय बताए जा रहे हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कंपनी में सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं किया गया था.

