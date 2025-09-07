scorecardresearch
 

Feedback

MP: धार जिले के पीथमपुर में बड़ा हादसा, ऑयल कंपनी में गैस लीकेज से 3 कर्मचारियों की मौत

मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में बड़ा हादसा हुआ. तेल कंपनी के रासायनिक टैंक की सफाई करते समय तीन मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए और बेहोश हो गए. इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
रासायनिक टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक हो गया. (Photo: Representational)
रासायनिक टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक हो गया. (Photo: Representational)

मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से बड़ा हादसा सामने आया है. यहां एक तेल कंपनी में रासायनिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. यह हादसा रविवार सुबह उस समय हुआ, जब मजदूर रोजाना की तरह सफाई का काम कर रहे थे.

अचानक बेहोश होकर गिरे मजदूर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सफाई के दौरान मजदूरों को अचानक तेज बदबू और गैस का असर महसूस हुआ. कुछ ही देर में सभी तीनों मजदूर बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़े. साथी कर्मचारियों ने शोर मचाकर मदद मांगी और तुरंत उन्हें बाहर निकाला.

पहले स्थानीय अस्पताल, फिर इंदौर रेफर
गंभीर हालत में मजदूरों को पास के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है. (Photo: ITG)
अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, तीसरी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खूनी खेल, हत्या कर फेंका शव 
रायसेन में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, नाले में डूबने से दो भाइयों की हुई मौत 
मंदिर गेट पर गाय की कटी पूंछ मिलने पर बवाल 
Ujjain: A police car fell into the Shipra River; the body of the TI has been found, search ongoing.
उज्जैन में नदी गिरी पुलिस की कार, थाना प्रभारी का शव बरामद 
उज्जैन में पुल से नदी में जा गिरी कार. (Photo: Screengrab)
उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार... थाना प्रभारी का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल और SI की तलाश जारी 

कंपनी परिसर में मचा हड़कंप
जैसे ही मजदूरों की मौत की खबर फैली, कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया. साथी कर्मचारियों में शोक और आक्रोश का माहौल है. वहीं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

Advertisement

जांच के आदेश
पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक तौर पर यह मामला जहरीली गैस की चपेट में आने का लग रहा है. अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों के बारे में भी जानकारी ली है.

मजदूरों की पहचान
मरने वाले तीनों मजदूर स्थानीय बताए जा रहे हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कंपनी में सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement