scorecardresearch
 

Feedback

मां के सामने 5 साल के बेटे का सिर काट डाला, MP के धार में हैरान कर देने वाली वारदात

धार जिले में एक सिरफिरे ने एक 5 वर्षीय मासूम की उसकी मां के सामने हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी दूसरे गांव का रहने वाला है और कई दिनों से अपने घर से गायब था. हत्या को उसने बिना किसी वजह के ही अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
मां के सामने मासूम की हत्या से दहशत में ग्रामीण.(Photo: Screengrab)
मां के सामने मासूम की हत्या से दहशत में ग्रामीण.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के धार जिले में गुरुवार की सुबह एक 24 वर्षीय सिरफिरे ने धारदार हथियार से बच्चे की उसकी मां के सामने हत्या कर दी. बताया जाता है कि हत्या को सिरफिरे ने उस वक्त अंजाम दिया, जब बच्चा खेल रहा था. इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया.

ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी की भी हुई मौत

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से छुड़ाकर आरोपी महेश को अस्पताल लेकर जा रही थी. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि गुरुवार सुबह एक सिरफिरा महेश कुक्षी के निकट आली ग्राम के एक घर के अंदर गया और वहां जाकर बैठ गया.

सम्बंधित ख़बरें

MURDER
जहां ₹50 के लिए किया था मर्डर, 9 साल बाद उसी जगह खुद मारा, चौंका देगी ये कहानी  
मृतक लक्ष्य, जिसकी चचेरे भाई ने ही हत्या कर दी. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
क्रिप्टो के लिए गाजियाबाद में मर्डर, 14 साल के भाई को बेरहमी से मार डाला 
dhar murder case
धार में मां के सामने मासूम की हत्या 
MP पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)
3 साल के मासूम की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट 
PM Modi Dhar Speech
धार में PM मोदी, जन्मदिन पर किसानों-महिलाओं को सौगात; पूरा भाषण 

यह भी पढ़ें: गोंडा: ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, 11वीं के छात्र ने की थी हत्या, वजह कर देगी हैरान

बैठने के बाद उसने घर में खेल रहे 5 वर्षीय बालक की घर में रखे धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी. 5 वर्षीय बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सिरफिरे युवक महेश को पकड़कर बांध दिया. फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी. 

Advertisement

जानिए एसपी ने क्या कहा

एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि कुक्षी से सूचना मिली कि एक पांच वर्षीय बालक की धारदार हथियार से हत्या हुई है. घटना के बाद पुलिस भी पहुंच गई. हत्या को जोबट के भागदी गांव के रहने वाले महेश नामक व्यक्ति ने अंजाम दिया था. महेश पिछले तीन दिनों से अपने गांव से बाहर था. उसके परिजन भी उसको ढूंढ रहे थे.

घटना के बाद महेश के परिजनों को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि पिछले कुछ समय से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी. 3 दिन से वह घर से गायब था. हत्या को उसने बिना किसी वजह के अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

(इनपुट- छोटू शास्त्री)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement