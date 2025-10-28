scorecardresearch
 

MP: इंदौर जा रही बस से उड़ाईं 500-500 के नोटों की 250 गड्डियां, हाई प्रोफाइल केस में देवास पुलिस का बड़ा खुलासा

देवास पुलिस के लिए यह सवाल अब भी बाकी है कि कारोबारी को पुलिस तक पहुंचने में आठ दिन क्यों लगे और चोरी में इस्तेमाल हुई XUV 300 कार कहां है? फिलहाल देवास पुलिस इस हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले की पूरी गुत्थी सुलझाने में लगी है.

500-500 ₹ की 250 गड्डियां बरामद.(Photo:ITG)
MP News: देवास पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात का सफल खुलासा किया है. दीपावली से पहले छतरपुर के एक कारोबारी के मुनीम से यह बड़ी रकम चोरी हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में धार जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है.

एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया, 16 अक्टूबर की रात नौगांव जिला छतरपुर के व्यापारी आशीष गुप्ता ने अपने मुनीम नितेश कुमार सेन को इंदौर से सोना-चांदी खरीदने के लिए सवा करोड़ रुपए से भरा बैग देकर इंदौर जा रही महाकाल बस में बैठाया था.

यह घटना 17 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे हाइवे पर देवास जिले के सोनकच्छ स्थित पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर हुई. मुनीम जब चाय-नाश्ते के लिए बस से नीचे उतरा, तो अज्ञात बदमाशों ने पैसों से भरा बैग उड़ा लिया.

कारोबारी आशीष गुप्ता ने चोरी की जानकारी आठ दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को देवास पहुंचकर एसपी पुनीत गेहलोद को दी. एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें दो संदिग्ध एक सफेद रंग की XUV 300 कार में बैग ले जाते दिखे.

देवास पुलिस ने धार पुलिस की मदद से धरमपुरी में दबिश दी और नामदार पिता शहजाद खान (35) निवासी खेरवा जागीर को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से ₹500-₹500 की 250 गड्डियां (कुल ₹1.25 करोड़) बरामद की गई हैं.

बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद
एसपी पुनीत गेहलोद के अनुसार, आरोपियों ने यह वारदात बस में भारी रकम की जानकारी मिलने के बाद अंजाम दी थी, यानी बड़ी धनराशि जाने की भनक आरोपियों तक पहुंच गई थी.
 

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर बाकी आरोपियों और चोरी में इस्तेमाल हुई सफेद XUV 300 कार की तलाश कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है.

