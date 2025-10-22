scorecardresearch
 

'सेहत के लिए अंडे की जगह पिएं दूध...', मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव की सलाह

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अंडों को पौष्टिक भोजन के रूप में प्रचारित करने पर सवाल उठाया और लोगों को गाय का दूध पीने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि गाय का दूध स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लाभकारी है. बड़े शहरों में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है. अंडों के प्रचार को लेकर राज्य में लंबे समय से विवाद है.

CM ने कहा कि गाय का दूध सेहत के फायदेमंद है. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को अंडों को पौष्टिक खाद्य के रूप में बढ़ावा देने पर सवाल उठाया और लोगों को गाय का दूध पीने की सलाह दी. यह टिप्पणी उन्होंने हाटोद स्थित एक गौशाला में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद की.

गाय का दूध सेहत के लिए लाभकारी
सीएम मोहन यादव ने कहा, 'जिसके घर में गाय होती है, उसके परिवार के सभी सदस्य, खासकर बच्चे, स्वस्थ रहते हैं. यह भगवान की लीला है.' उन्होंने अंडों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध विज्ञापन गीत ‘Sunday Ho Ya Monday, Roz Khao Ande’ का जिक्र करते हुए कहा कि यह व्यर्थ की बात है. उन्होंने कहा, 'क्यों अंडे खाने को मजबूर करें? जो लोग अंडे खाना चाहते हैं, उन्हें ही दें. गाय का दूध पिएं और खुश रहें.'

गौशालाओं का निर्माण
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 10,000 से अधिक गायों की क्षमता वाली गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बीमार गायों की सुरक्षा की जा सके. उन्होंने कहा कि गाय का दूध कई पोषक तत्वों से भरपूर है और यह बीमारियों से सुरक्षा करता है.

अंडों के प्रचार पर विवाद
राज्य में अंडों को बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में प्रचारित करने को लेकर लंबे समय से विवाद है. 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा खिलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बीजेपी नेताओं ने धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी करने वाला बताया और विरोध किया.

सीएम ने दी ये सलाह
सीएम मोहन यादव का संदेश स्पष्ट था कि लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्राकृतिक विकल्प अपनाने चाहिए. उन्होंने अंडों के अनावश्यक प्रचार के बजाय परंपरागत और सुरक्षित विकल्प गाय का दूध अपनाने की सलाह दी.

मुख्यमंत्री के इस बयान ने राज्य में पोषण और आहार संबंधी बहस को फिर से उभारा है, और लोग सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

