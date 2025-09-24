उज्जैन: ये कैसा शौक? लापरवाह पिता ने बेटे को गाड़ी के गेट पर लटकाकर घुमाया, फिर...

उज्जैन से सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां वीडियो बनाने के शौक में एक पिता ने अपने मासूम बच्चे की जान खतरे में डाल दी. मंगलवार की रात ऋषि नगर के विशाला में रहने वाला दीपक पमनानी अपने बच्चे को कार के गेट पर लटकाकर चामुंडा माता चौराहे से फ्रीगंज की तरफ जा रहा था. बच्चे को गेट पर लटकाकर कार चलाने का यह खतरनाक दृश्य देखकर लोगों की सांसें थम गईं.

घटना को मौके पर मौजूद एक आरक्षक ने देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को वायरलेस सेट से सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई. महिला थाना टीआई लीला सोलंकी और आरक्षक सर्वेश मालवीया ने तुरंत वाहन का पीछा किया. पुलिस ने आईजी बंगले के पास कार को रोक लिया.

पिता ने बेटे की जान खतरे में डाली

कार रुकते ही पुलिस ने सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित उतारा. इसके बाद चालक पिता को जमकर फटकार लगाई. इस दौरान पिता ने पुलिस से कान पकड़कर माफी मांगी. इस घटना पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

खरतनाक स्टंट का वीडियो वायरल

बुधवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इसे देखकर हैरान हैं कि कोई पिता अपने बच्चे की जान इस तरह खतरे में कैसे डाल सकता है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक स्टंट न करें. पहले भी कई बार स्टंटबाजी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोग घायल भी हो चुके हैं.

