मध्य प्रदेश: छतरपुर में नशे में धुत लड़कियों ने बॉयफ्रेंड संग किया हंगामा, बाइक सवार को मारी टक्कर, भीड़ ने गिराकर पीटा, Video वायरल

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के धुवेला इलाके में बीती रात एक अजीबोगरीब घटनाक्रम ने पूरे माहौल को गरमा दिया. नेशनल हाईवे पर अचानक दो युवतियां चप्पल लेकर लोगों पर टूट पड़ीं और देखते ही देखते सड़क पर अफरातफरी मच गई. लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी.

आरोप है कि दोनों युवतियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी रही थीं. नशे की हालत में उन्होंने सड़क पर चलते एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी. हादसे में विनीत नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया.

इसी बीच, मौके पर मौजूद लोगों ने युवतियों के पास से शराब की बोतलें भी बरामद कर लीं. भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और एक युवती को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया.

लोगों से हुई कहासुनी

इस दौरान, हंगामे को युवतियों के व्यवहार ने और पेचीदा बना दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वे खुद को पीड़िता साबित करने लगीं और यहां तक कि कपड़े फाड़कर भीड़ पर आरोप लगाया कि 'लोगों ने हमारे कपड़े फाड़े हैं.' पूरा घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया.

भीड़ पर कपड़े फाड़ने का आरोप

नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीक चौबे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों और उनके साथ मौजूद युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल दोनों पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे हैं. एक ओर घायल युवक और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शराब के नशे में युवतियों ने टक्कर मारी, वहीं दूसरी ओर युवतियां भीड़ पर अपने कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रही हैं.

अब नौगांव पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सच सामने आने के बाद ही तय होगा कि दोषी कौन है. शराब पीकर हंगामा करने वाली युवतियां या गुस्से में कानून हाथ में लेने वाली भीड़.

