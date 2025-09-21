scorecardresearch
 

मध्य प्रदेश: छतरपुर में नशे में धुत लड़कियों ने बॉयफ्रेंड संग किया हंगामा, बाइक सवार को मारी टक्कर, भीड़ ने गिराकर पीटा, Video वायरल

मध्य प्रदेश के छतरपुर में नौगांव थाना क्षेत्र के धुवेला इलाके में शराब के नशे में दो युवतियों ने स्कूटी से युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर हंगामा हुआ और भीड़ ने एक युवती को पीटा. आरोप-प्रत्यारोप के बीच कपड़े फाड़ने का विवाद भी खड़ा हुआ. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.

लड़कियों ने भीड़ पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के धुवेला इलाके में बीती रात एक अजीबोगरीब घटनाक्रम ने पूरे माहौल को गरमा दिया. नेशनल हाईवे पर अचानक दो युवतियां चप्पल लेकर लोगों पर टूट पड़ीं और देखते ही देखते सड़क पर अफरातफरी मच गई. लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी.

आरोप है कि दोनों युवतियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी रही थीं. नशे की हालत में उन्होंने सड़क पर चलते एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी. हादसे में विनीत नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. 

इसी बीच, मौके पर मौजूद लोगों ने युवतियों के पास से शराब की बोतलें भी बरामद कर लीं. भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और एक युवती को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया.

पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है. (Photo: ITG)
लोगों से हुई कहासुनी
इस दौरान, हंगामे को युवतियों के व्यवहार ने और पेचीदा बना दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वे खुद को पीड़िता साबित करने लगीं और यहां तक कि कपड़े फाड़कर भीड़ पर आरोप लगाया कि 'लोगों ने हमारे कपड़े फाड़े हैं.' पूरा घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया.

Advertisement

भीड़ पर कपड़े फाड़ने का आरोप 
नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीक चौबे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों और उनके साथ मौजूद युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल दोनों पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे हैं. एक ओर घायल युवक और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि शराब के नशे में युवतियों ने टक्कर मारी, वहीं दूसरी ओर युवतियां भीड़ पर अपने कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रही हैं.

अब नौगांव पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सच सामने आने के बाद ही तय होगा कि दोषी कौन है. शराब पीकर हंगामा करने वाली युवतियां या गुस्से में कानून हाथ में लेने वाली भीड़.

