कूनो में जन्मे 5 नए शावक, पहली भारतीय चीता मुखी ने दिया जन्म

कूनो नेशनल पार्क से गुरुवार को फिर से खुशखबर आई है. यहां पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है. भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी का मां बनना 'चीता प्रोजेक्ट' की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

शावकों के जन्म की खबर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव ने 'X' पर पोस्ट कर दी. देखें Video:-

CM मोहन यादव ने लिखा, ''भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मां और बच्चे सेहतमंद हैं. यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है. 33 महीने की मुखी भारत में जन्मी पहली मादा चीता है और अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है.

भारत में जन्मी चीता का सफल प्रजनन, भारतीय जगहों पर इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और लंबे समय की संभावनाओं का एक अच्छा संकेत है. यह बड़ा कदम भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मजबूत करता है, जिससे देश के कंजर्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे.''

