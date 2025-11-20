scorecardresearch
 

Feedback

कूनो में जन्मे 5 नए शावक, पहली भारतीय चीता मुखी ने दिया जन्म

Kuno National Park में पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है. भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी द्वारा शावकों को जन्म देना चीता प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

Advertisement
X
भारतीय चीता मुखी बनी मां.(Photo:Screengrab)
भारतीय चीता मुखी बनी मां.(Photo:Screengrab)

कूनो नेशनल पार्क से गुरुवार को फिर से खुशखबर आई है. यहां पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है. भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी का मां बनना 'चीता प्रोजेक्ट' की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 

शावकों के जन्म की खबर  मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव ने 'X' पर पोस्ट कर दी. देखें Video:- 

CM मोहन यादव ने लिखा, ''भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मां और बच्चे सेहतमंद हैं. यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है. 33 महीने की मुखी भारत में जन्मी पहली मादा चीता है और अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है. 

सम्बंधित ख़बरें

शावक संग कूनो पार्क से निकल खेतों में जा पहुंची थी ज्वाला.
मध्य प्रदेश के कूनो से राजस्थान पहुंच गई थी चीता ज्वाला, वापस लाई गई घर 
MP के श्योपुर जिले में है कूनो नेशनल पार्क. (Photo: ITG)
Kuno नेशनल पार्क से आई बुरी खबर, मादा चीता नभा की मौत 
चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर का गुर्जर समाज ने किया सम्मान.
चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर को फिर से नौकरी पर रखा, फूल-मिठाइयों से सम्मान भी हुआ 
गाय पर झपटा चीता तो लाठी मारने दौड़े ग्रामीण.
गाय पर झपटा तो लाठी-पत्थर लेकर मारने दौड़े गांववाले, चीतों पर हमला! 
pm modi birthday celebrations
PM Modi ने कैसे और कहां मनाए अपने जन्मदिन? जानें... 

भारत में जन्मी चीता का सफल प्रजनन, भारतीय जगहों पर इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और लंबे समय की संभावनाओं का एक अच्छा संकेत है. यह बड़ा कदम भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मजबूत करता है, जिससे देश के कंजर्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे.''

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement